Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»

Ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από τη Φάρμα στο επεισόδιο της Τετάρτης, με τη σχέση της με τον Δημήτρη να έχει συζητηθεί πολύ.

Το πρωί της Πέμπτης, η Στέλλα μίλησε στο Breakfast@Star με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου να σκάνε στα γέλια, αφού η παρουσιάστρια νόμιζε ότι η πρώην παίκτρια ήταν καλεσμένη στο στούντιο, ενώ μίλησε μέσω βιντεοκλήση. «Ερωτεύθηκες βρε Στέλλα;», ρώτησε την πρώην παίκτρια: «Εντάξει... μπορεί», απάντηση εκείνη γελώντας! «Η αλήθεια είναι ότι με στήριξε πολύ ο Δημήτρης, γιατί πέρασα πάρα πολύ δύσκολα μέσα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες επιβίωσης... ήταν εκεί περά να μου λέει "σε παρακαλώ μη φύγεις" και το εκτιμώ πάρα πολύ. Τώρα τι θα γίνει όταν βγει ο Δημήτρης, θα δείξει». Όταν ο Ετεοκλής τη ρώτησε τι θα ήθελε να γίνει, εκείνη απάντησε: «Ιδανικά να είμαι μαζί του!».

Όσον αφορά στη σχέση του Δημήτρη με άλλη κοπέλα, όπως ο ίδιος είπε στο παιχνίδι, ήταν κόλπο για να επιλέξει εκείνον ο Βάγγος κι όχι τη Στέλλα. «Ήταν μια μπλόφα που εγώ τη γνώριζα», παραδέχτηκε η Στέλλα.

Στη συνέχεια η Στέλλα αποκάλυψε ότι δε χορταίνει τον Δημήτρη, ενώ έχει γνωρίσει και την οικογένεια του συντρόφου της.

