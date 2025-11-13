Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»

Σοκαρισμένη η γυναίκα που εντόπισε νεκρή τη 49χρονη στον φούρνο



Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (13/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου σε φούρνο στη Λάρισα, όταν μια 49χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας. Η άτυχη γυναίκα εκτελούσε τα καθήκοντά της όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φουλάρι που φορούσε πιάστηκε στο ζυμωτήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Λάρισα: Η μαρτυρία της γυναίκας που την εντόπισε πρώτη



Η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας περιέγραψε συγκλονισμένη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τις στιγμές που αντίκρισε τη 49χρονη χωρίς τις αισθήσεις της:

«Κάθε μέρα φεύγω στις έξι, σήμερα έφυγα έξι και τέταρτο… Αν είχα φύγει νωρίτερα, ίσως προλάβαινα. Μόλις μπήκα μέσα, τη βρήκα πιασμένη στο μηχάνημα, το φουλάρι της είχε μπλεχτεί στον πλάστη. Ήταν σκυμμένη, καθάριζε το μηχάνημα… φώναξα “Ζωή, Ζωή!”, αλλά τίποτα…».

Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο - Μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο το φουλάρι της

Η γυναίκα περιέγραψε επίσης πως προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία. Ωστόσο, για την 49χρονη ήταν ήδη αργά.

Λάρισα: «Ήταν άξια και αγαπητή γυναίκα»



Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στη Λάρισα. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η γυναίκα ήταν εργατική, αγαπητή σε όλους και ιδιαίτερα αφοσιωμένη στα παιδιά της.

«Ήταν ανεκτίμητη, άξια γυναίκα… έφυγε άδικα», λέει συγκινημένη η μάρτυρας.

Η Αστυνομία και η Επιθεώρηση Εργασίας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η τραγωδία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των πρωτοκόλλων. 

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

