Ιωάννα Τούνη: Γιορτινή απόδραση με τον γιο της στην Πόλη του Φωτός

Οι πρώτες φωτογραφίες από το ταξίδι μητέρας και γιου στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας στο Παρίσι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στα social media, με κάθε της ανάρτηση να τραβά το ενδιαφέρον και να προκαλεί έντονο σχολιασμό.

Είτε μέσα από το Instagram είτε μέσα από τα βίντεό της στο TikTok, η γνωστή επιχειρηματίας μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της, τις σκέψεις της αλλά και την καθημερινότητά της ως μαμά, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την ακολουθούν πιστά και να αλληλεπιδρούν μαζί της. 

Ιωάννα Τούνη: «Τα Χριστούγεννα θα τα περάσω μαζί με τον Πάρη»

Αυτή την περίοδο, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να αφιερώσει χρόνο σε ό,τι θεωρεί πιο πολύτιμο. Έτσι, ταξίδεψε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Πάρη.

Ιωάννα Τούνη: Οι πρώτες φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι της στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Οι πρώτες φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι της στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Οι πρώτες φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι της στο Παρίσι

Ιωάννα Τούνη: Οι πρώτες φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι της στο Παρίσι

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το 2026, η τρυφερή μανούλα χάρισε στον εαυτό της και στο παιδί της ένα δώρο αγάπης, με στόχο να δημιουργήσουν μαζί όμορφες αναμνήσεις.

 

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη από το Παρίσι

Η ίδια δε θα μπορούσε να μην μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή εμπειρία με τους followers της. Μέσα από ένα κολάζ φωτογραφιών που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη έδωσε μια γεύση από τις στιγμές που περνούν στο Παρίσι, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα λεζάντα: Time & places with #Πάρης

Ιωάννα Τούνη: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό»

Η Ιωάννα Τούνη και ο μικρός Πάρης ποζάρουν με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

Η Ιωάννα Τούνη και ο μικρός Πάρης ποζάρουν με φόντο τον Πύργο του Άιφελ 

Νωρίτερα, μάλιστα, η γνωστή influencer είχε προχωρήσει σε έναν μικρό απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό της τι είναι αυτό που τελικά κρατά ως πιο σημαντικό. «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό», είχε γράψει, ποστάροντας δύο φωτογραφίες με τον μονάκριβο γιο της. 

Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να διανύει μία περίοδο εσωτερικής ισορροπίας, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την οικογένεια και τις απλές στιγμές. Για εκείνη, το πιο δυνατό και ουσιαστικό κεφάλαιο στη ζωή της είναι η μητρότητα, γι’ αυτό και η ευτυχία του μικρού Πάρη θα παραμείνει πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
