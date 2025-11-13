Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο - Μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο το φουλάρι της

Τραγικός θάνατος για την άτυχη ιδιοκτήτρια

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook
Εργατικό δυστύχημα στο Δαμάσι – 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 13/11 σε φούρνο στη Λάρισα, και συγκεκριμένα στο Δαμάσι, όταν 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα και βρήκε τραγικό θάνατο. 

Ειδικότερα, πρόκειται για την ιδιοκτήτρια του φούρνου, η οποία σκοτώθηκε όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο της επιχείρησής της.

Λάρισα: Νεκρή 49χρονη σε φούρνο - Μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο το φουλάρι της

Ιδιοκτήτης γειτονικού φούρνου στο Δαμάσι, μίλησε στο «Πρωινό» και αποκάλυψε: «Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή της, καθάριζε το μηχάνημα και φόραγε ένα φουλάρι στον λαιμό. Το φουλάρι της πιάστηκε στο μηχάνημα και έγινε μια θηλειά στον λαιμό της. Έμεινε η γυναίκα χωρίς να μπορεί να αντιδράσει».

Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του

Η 49χρονη που σκοτώθηκε στο Δαμάσι

Η άτυχη 49χρονη ιδιοκτήτρια του φούρνου / Facebook 

Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την αστυνομία. 

Σημειώνεται ότι πελάτισσα που μπήκε στον φούρνο της 49χρονης για να ψωνίσει την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια το θύμα στον φούρνο - Εγκλωβίστηκε στις ρόδες

Σύμφωνα με το tirnavospress.gr, η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο της 49χρονης γυναίκας, η οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Ήταν μητέρα δύο παιδιών, ενώ είχε χάσει πρόσφατα και τη μαμά της. 

Λάρισα: Ο φούρνος της άτυχης γυναίκας 

Ο φούρνος της 49χρονης στο Δαμάσι

Ο φούρνος όπου σκοτώθηκε η 49χρονη

*Φωτογραφίες: onlarissa.gr 

 

