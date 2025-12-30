Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του

Για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής

30.12.25 , 08:09 Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του
Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του
Ακούστε το άρθρο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο της επικαιρότητας, εξαιτίας της νομικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Η υπόθεση αφορούσε μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος του γνωστού μουσικού με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, γεγονός που προκάλεσε έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στην Τρίπολη, όπου εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα και οδηγώντας στην αθώωσή του.

Λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση, ο μουσικός προχώρησε σε μια λιτή αλλά χαρακτηριστική δημόσια αντίδραση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον δικηγόρο του, Δημοσθένη Πέππα, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Χρόνια πολλά σε όλους!!!», χωρίς περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Τι υποστήριξε η εν διαστάσει σύζυγός του

Στη μήνυση που είχε καταθέσει, η Δήμητρα Παρασκευοπούλου ζητούσε την ποινική δίωξη του Άρη Μουγκοπέτρου, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως ανέφερε, εξέφραζε φόβους για την ασφάλειά της, αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών τους, δηλώνοντας ότι δεν αισθανόταν άνετα να τα αφήνει μόνα μαζί του χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου

Ο Άρης Μουγκοπέτρος με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην καταγγελία της, η συμπεριφορά του μουσικού φέρεται να άλλαξε μετά από τραυματισμό που είχε υποστεί, ενώ –κατά τους ισχυρισμούς της– η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την απόφασή της να χωρίσουν. Στο κείμενο της μήνυσης περιλαμβάνονται αναφορές σε φράσεις που, όπως υποστήριξε, την ανησύχησαν έντονα, καθώς και σε εκρήξεις θυμού και ασταθή συμπεριφορά.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»

Παράλληλα, έκανε λόγο για κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, στοιχεία που –σύμφωνα με την ίδια– συνέβαλαν στην ένταση της κατάστασης. Με βάση όλα τα παραπάνω, ζήτησε την ποινική του δίωξη, αλλά και την ένταξη της υπόθεσης σε διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Όλα τα δεδομένα και οι ισχυρισμοί που τέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης αξιολογήθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο. Τελικά, η έδρα έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, οδηγώντας στην απαλλαγή του Άρη Μουγκοπέτρου από τις κατηγορίες.

