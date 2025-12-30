Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του

Για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 11:49 Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
30.12.25 , 11:43 Eλεύθερη είσοδος για την παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου
30.12.25 , 11:20 Έλενα Ακρίτα: «Χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια»
30.12.25 , 10:51 Τετράγωνο Ερμή-Κρόνου: Ποια ζώδια θα βιώσουν απογοητεύσεις
30.12.25 , 10:51 Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη
30.12.25 , 10:39 Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»
30.12.25 , 10:37 Βαρδούσια Όρη: «Τον πήρε ο παππούς του μαζί του»
30.12.25 , 10:23 Ρονάλντο: «Συνεχίζω για τα 1.000 γκολ»
30.12.25 , 10:04 Λάμψη και ξέφρενο κέφι: Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε μέχρι το πρωί
30.12.25 , 09:59 Σερβία: Άγρια συμπλοκή σε αγώνα kick boxing – Επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή
30.12.25 , 09:05 PEUGEOT: Αναβαθμισμένες εκδόσεις σε τιμές - πρόσκληση
30.12.25 , 09:03 Beatles: Το απίστευτο παρασκήνιο πίσω από τη διάλυση των «σκαθαριών»
30.12.25 , 08:59 Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025
30.12.25 , 08:52 Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Άνδρας παρασύρθηκε από τον Προαστιακό
30.12.25 , 08:36 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε όλη τη χώρα έως την Πρωτοχρονιά
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Λάμψη και ξέφρενο κέφι: Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε μέχρι το πρωί
Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο της επικαιρότητας, εξαιτίας της νομικής διαμάχης με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου. Η υπόθεση αφορούσε μήνυση που είχε κατατεθεί σε βάρος του γνωστού μουσικού με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, γεγονός που προκάλεσε έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στην Τρίπολη, όπου εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα και οδηγώντας στην αθώωσή του.

Λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση, ο μουσικός προχώρησε σε μια λιτή αλλά χαρακτηριστική δημόσια αντίδραση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον δικηγόρο του, Δημοσθένη Πέππα, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Χρόνια πολλά σε όλους!!!», χωρίς περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Μουγκοπέτρος: Το επεισόδιο που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού μουσικού

Τι υποστήριξε η εν διαστάσει σύζυγός του

Στη μήνυση που είχε καταθέσει, η Δήμητρα Παρασκευοπούλου ζητούσε την ποινική δίωξη του Άρη Μουγκοπέτρου, παρουσιάζοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως ανέφερε, εξέφραζε φόβους για την ασφάλειά της, αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών τους, δηλώνοντας ότι δεν αισθανόταν άνετα να τα αφήνει μόνα μαζί του χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου

Ο Άρης Μουγκοπέτρος με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην καταγγελία της, η συμπεριφορά του μουσικού φέρεται να άλλαξε μετά από τραυματισμό που είχε υποστεί, ενώ –κατά τους ισχυρισμούς της– η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την απόφασή της να χωρίσουν. Στο κείμενο της μήνυσης περιλαμβάνονται αναφορές σε φράσεις που, όπως υποστήριξε, την ανησύχησαν έντονα, καθώς και σε εκρήξεις θυμού και ασταθή συμπεριφορά.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»

Παράλληλα, έκανε λόγο για κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, στοιχεία που –σύμφωνα με την ίδια– συνέβαλαν στην ένταση της κατάστασης. Με βάση όλα τα παραπάνω, ζήτησε την ποινική του δίωξη, αλλά και την ένταξη της υπόθεσης σε διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Όλα τα δεδομένα και οι ισχυρισμοί που τέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης αξιολογήθηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο. Τελικά, η έδρα έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, οδηγώντας στην απαλλαγή του Άρη Μουγκοπέτρου από τις κατηγορίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top