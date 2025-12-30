Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ανυσίου επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη, Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω και Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος.

Ο άγιος Ανύσιος υπήρξε μαθητής, συνεργάτης και διάδοχος του επισκόπου Θεσσαλονίκης Αγίου Αχολίου ή Ασχολίου (βλέπε 23 Ιανουαρίου) στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονίκης το 383/4 μ. Χ.

Ο Άγιος Ανύσιος και η Αγία Ανυσία

Ο Άγιος Ανύσιος και η Αγία Ανυσία

Με επιστολή του προς τον Ανύσιο, στις 11 Δεκεμβρίου 384 μ. Χ., ο πάπας Δάμασος τον εγκαθιστούσε βικάριο του στο Ιλλυρικό.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ανύσιος, Ανυσία
  • Γεδεών
  • Φιλέταιρος, Φιλεταίριος, Φιλεταίρης
  • Φιλεταίρη, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:14. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 10.2 ημερών

