Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από το πάρτι γενεθλίων της

Λίγες εβδομάδες μετά τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της, που την ανάγκασε να απομακρυνθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Μαρίνα Σάττι φαίνεται να έχει επιστρέψει δριμύτερη στη ρουτίνα της.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είχε μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη της να κάνει ένα βήμα πίσω, να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό της και να επαναφορτίσει τις μπαταρίες της, ακυρώνοντας εμφανίσεις και επιλέγοντας την ξεκούραση και την αποκατάσταση. Σήμερα, όμως, όλα αυτά μοιάζουν να ανήκουν στο παρελθόν, με την ίδια να δείχνει πιο δυνατή και ευδιάθετη από ποτέ.

Η περίσταση που ήρθε να επισφραγίσει αυτή την ανανεωμένη διάθεση ήταν τα γενέθλιά της. Η Μαρίνα Σάττι αποφάσισε να τα γιορτάσει με ένα πάρτι γεμάτο με πρόσωπα από τον στενό της κύκλο, δημιουργώντας στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι, συνοδεύοντάς τες με την κεφάτη λεζάντα: «BDAY party 2025 was amazing - σας αγαπώ φίλοι μουυυυυυυ!!!!». Οι διαδικτυακοί της φίλοι κατέκλυσαν την ανάρτηση με τρυφερές ευχές και μηνύματα, αποδεικνύοντας την αγάπη και την εκτίμηση που έχει καταφέρει να χτίσει με το κοινό της.

Δείτε διάφορα στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων της Μαρίνας Σάττι

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision φαίνεται χαμογελαστή και ευτυχισμένη, ποζάροντας δίπλα στην εντυπωσιακή ροζ τούρτα γενεθλίων της, με τα κεράκια και τα sparklers να φωτίζουν τη στιγμή. Σε άλλες φωτογραφίες, τη βλέπουμε με κλειστά μάτια να κάνει ευχή, εμφανώς συγκινημένη, ενώ γύρω της οι φίλοι της παρακολουθούν και απαθανατίζουν τη στιγμή.

Παρά τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, η αγάπη για τη ζωή, τους φίλους και τις μικρές χαρές κατάφεραν να φέρουν πίσω το χαμόγελο και την ευτυχία στο πρόσωπο της Μαρίνας Σάττι. Με αυτή τη θετική ενέργεια, η τραγουδίστρια δείχνει έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε νέα πρόκληση που έρχεται στο δρόμο της, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο τους αγαπημένους της ανθρώπους που της δίνουν δύναμη.