PEUGEOT: Αναβαθμισμένες εκδόσεις σε τιμές - πρόσκληση

30.12.25 , 09:05 PEUGEOT: Αναβαθμισμένες εκδόσεις σε τιμές - πρόσκληση
PEUGEOT: Αναβαθμισμένες εκδόσεις σε τιμές - πρόσκληση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η PEUGEOT φέρνει μια φρέσκια, μοντέρνα προσέγγιση στην κινητικότητα, όπου κάθε μοντέλο συνδυάζει μοναδικό στυλ, σύγχρονες τεχνολογίες και την απαράμιλλη οδηγική εμπειρία της.  Η χρονιά κλείνει δυναμικά για την PEUGEOT η οποία πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά με κυρίαρχη παρουσία σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Μέσα από την ευρεία προϊοντική γκάμα επιβατικών εκδόσεων, από σουπερμίνι έως μεγάλα SUV και 9θέσια Van, η γαλλική εμβληματική Μάρκα δίνει την δυνατότητα σε όλους να αναβαθμίσουν την οδηγική τους εμπειρία και να αποκτήσουν το νέο τους PEUGEOT που προσφέρει ζωντάνια και στυλ στην καθημερινότητά τους, με καινοτόμες τεχνολογίες που διευκολύνουν κάθε μετακίνηση. 

Όσοι για παράδειγμα, αναζητούν την πρώτη τους εμπειρία με την ηλεκτροκίνηση αλλά χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης, η PEUGEOT προσφέρει μια πολυπληθή γκάμα 7 υβριδικών μοντέλων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις κάθε πελάτη προσφέροντας τον ιδανικό συνδυασμό τεχνολογίας και χαρακτήρα. Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία της PEUGEOT, βασίζεται σε μια απλή και αποδοτική αρχιτεκτονική χωρίς πολύπλοκα συστήματα υψηλής τάσης ή μεγάλες μπαταρίες που επηρεάζουν τον διαθέσιμο χώρο. Το αποτέλεσμα; Κανένας περιορισμός χώρου επιβατών, δυνατότητα κάλυψης πάνω από το 50% των αστικών διαδρομών αμιγώς ηλεκτρικά με εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση κατά 20% των ρύπων, και φυσικά χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις. 

Για να ανταποκριθεί με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και να προσφέρει λύσεις στις ανάγκες των πελατών της, η PEUGEOT εισάγει νέα και αναβαθμισμένα επίπεδα εξοπλισμού στη γκάμα της, προσφέροντας όλη την άνεση, την οδηγική απόλαυση και τα καλύτερα στοιχεία του σχεδιασμού, της φινέτσας και της τεχνολογίας PEUGEOT, σε ακόμη πιο προσιτές τιμές.  

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ STYLE PLUS 

Η PEUGEOT ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις εξοπλισμού Style Plus για τα best sellers 208 και 2008, καθώς και τη νέα έκδοση Style για το next-level SUV 3008, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία μέσα από τον εξοπλισμό, την τεχνολογία και τη συνολική εμπειρία χρήσης. 

Τα νέα PEUGEOT 208 και 2008 Style Plus αντικαθιστούν την ήδη πλούσια έκδοση Style και ανεβάζουν τον πήχη της άνεσης και της συνδεσιμότητας στην κατηγορία τους, διατηρώντας παράλληλα τα ίδια επίπεδα τιμής. Στον βασικό εξοπλισμό ανάλογα το μοντέλο περιλαμβάνονται επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργία προβολέων και το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας και τηλεματικής PEUGEOT i Connect Advanced. Το σύστημα υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, Σύστημα 3D πλοήγησης με δωρεάν online υπηρεσίες και φωνητικό έλεγχο, επιτρέποντας τον χειρισμό βασικών λειτουργιών χωρίς απόσπαση της προσοχής του οδηγού. 

Στο PEUGEOT 3008, η νέα εισαγωγική έκδοση Style ενσωματώνει ακόμη περισσότερα στοιχεία εξοπλισμού όπως ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, PEUGEOT Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό. 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ALLURE 

Παράλληλα, η PEUGEOT παρουσιάζει και τις ανανεωμένες εκδόσεις Allure, διαθέσιμες σε όλη τη γκάμα μοντέλων (208, 308, 408, 2008, 3008, 5008) και σε όλα τα συστήματα κίνησης. Οι εκδόσεις Allure ξεχωρίζουν για τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα τους και τον εξαιρετικά ολοκληρωμένο εξοπλισμό άνεσης, τοποθετώντας τον πήχη ψηλά σε επίπεδο ποιότητας και καθημερινής ευχρηστίας. Ανάλογα με το μοντέλο, περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert. 

Οι εκδόσεις Style, Style Plus και Allure αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη φιλοσοφία της PEUGEOT, όπου ο πλούσιος εξοπλισμός, η προηγμένη τεχνολογία και η ποιοτική εμπειρία μετακίνησης αποτελούν βασικά στοιχεία ταυτότητας.  Παράλληλα, η προσέγγιση της νέας τιμολογιακής πολιτικής επιτρέπει στη Μάρκα να προσφέρει συνεπή και αναγνωρίσιμη αξία σε διαφορετικές κατηγορίες, από το δυναμικό supermini PEUGEOT 208 έως τα συναρπαστικά και τεχνολογικά προηγμένα SUVs. 

Ενδεικτικά, οι τιμές έναρξης της νέας γκάμας, συμπεριλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών, έχει ως εξής : 

PEUGEOT 208 Hybrid Style Plus : 21.500 € 

PEUGEOT 2008 Hybrid Style Plus : 22.900 € 

PEUGEOT 3008 Hybrid Style : 31.900 € 

Με τις νέες εκδόσεις εξοπλισμού, τη συνολική αναβάθμιση της γκάμας και την νέα τιμολογιακή πολιτική που δημιουργεί μια μοναδική σχέση τιμής/αξίας στην «καρδιά» της αγοράς, η PEUGEOT επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως premium κατασκευαστής, επενδύοντας ουσιαστικά σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης και ενισχύουν την αξία κάθε μοντέλου στην πράξη. 

 

