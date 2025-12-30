Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Άνδρας παρασύρθηκε από τον Προαστιακό

Κινούταν πεζός στις γραμμές του τρένου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 09:05 PEUGEOT: Αναβαθμισμένες εκδόσεις σε τιμές - πρόσκληση
30.12.25 , 09:03 Beatles: Το απίστευτο παρασκήνιο πίσω από τη διάλυση των «σκαθαριών»
30.12.25 , 08:59 Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025
30.12.25 , 08:52 Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Άνδρας παρασύρθηκε από τον Προαστιακό
30.12.25 , 08:36 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε όλη τη χώρα έως την Πρωτοχρονιά
30.12.25 , 08:09 Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του
30.12.25 , 07:55 Έρχεται παγωνιά την Πρωτοχρονιά: Χιονοπτώσεις και πολικό ψύχος
30.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Δεκεμβρίου
29.12.25 , 23:23 Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε από το πάρτι γενεθλίων της
29.12.25 , 21:55 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 21:54 Μητσοτάκης: Οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους με την ταλαιπωρία των πολιτών
29.12.25 , 21:44 Ιωάννα Τούνη: Γιορτινή απόδραση με τον γιο της στην Πόλη του Φωτός
29.12.25 , 21:23 Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων η Ελλάδα
29.12.25 , 21:09 «Εισβολή» αγροτών στη Λάρισα με τα τρακτέρ
29.12.25 , 21:00 LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Γκύζη: Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες - «Ακούγαμε φωνές»
Ιακωβίδου: «Βρήκα τον Τζώνη στο δωμάτιο μελανιασμένο, έτρεμε»
Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Άνδρας παρασύρθηκε από Προαστιακό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στα Άνω Λιόσια, όταν συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα, ο οποίος περπατούσε στις γραμμές του τρένου. 

Κωνσταντινουπόλεως: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, 300 μέτρα μακριά από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων στη Ζωφριά, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. 

Ο άνδρας, άγνωστο πώς, βρέθηκε να κινείται πεζός πάνω στις γραμμές του Προαστιακού, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να μην προλάβει να σταματήσει και να τον παρασύρει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. 

Πάτρα: Σύγκρουση προαστιακού με αυτοκίνητο - Eγκλωβίστηκε ο οδηγός

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Αττικόν Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα στοιχεία του προς το παρόν είναι άγνωστα. 

Υπό εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top