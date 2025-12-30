Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Άνδρας παρασύρθηκε από τον Προαστιακό

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στα Άνω Λιόσια, όταν συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα, ο οποίος περπατούσε στις γραμμές του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, 300 μέτρα μακριά από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων στη Ζωφριά, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.

Ο άνδρας, άγνωστο πώς, βρέθηκε να κινείται πεζός πάνω στις γραμμές του Προαστιακού, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να μην προλάβει να σταματήσει και να τον παρασύρει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Αττικόν Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα στοιχεία του προς το παρόν είναι άγνωστα.

Υπό εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

