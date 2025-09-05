Κωνσταντινουπόλεως: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως με τη Λεωφόρο Αθηνών, όταν πεζός παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του Προαστιακού και βρήκε τραγικό θάνατο.

Eurokinissi (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ)

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμου από συρμό τρένου, στην #Αθήνα.

Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα το τρένο να τον παρασύρει και να βρει τραγικό θάνατο. Μάλιστα, οι αρχές τον βρήκαν διαμελισμένο, καθώς το τρένο είχε αναπτύξει ταχύτητα και δεν πρόλαβε να «κόψει».