Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

15.12.25
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός και Οσιομάρτυρος Σωσάννης διακονίσσης εν Ελευθερουπόλει.

Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε τον 2o αιώνα μ. Χ. στην Ελλάδα (κατά άλλους στην Ρώμη) από πλούσιους γονείς. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο Σεπτίνος Σεβήρος. Ορφανός από πατέρα, ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία (της Ευανθίας γόνος, στιχηρό Εσπερινού) (βλέπε ίδια ημέρα) η οποία έγινε χριστιανή ακούοντας το κήρυγμα από μαθητές του Απ. Παύλου.

Οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Τα άγρια ζώα όμως δεν τον άγγιξαν, γι’ αυτό και αποκεφαλίσθηκε μαζί με την μητέρα του.

Ο Άγιος Ελευθέριος θεωρείται βοηθός των εγκύων γυναικών. Τους δίνει «καλή λευτεριά». Πολλές γυναίκες επικαλούνται τη βοήθεια του και ακουμπούν το εικονισματάκι του αγίου πάνω τους. Η αντίληψη αυτή αναφέρεται και σ’ ένα προσόμοιο στιχηρό της εορτής. 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ελευθέριος, Λευτέρης, Λεφτέρης
  • Ελευθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία, Ρίτσα
  • Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια
  • Σύλβια
  • Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:33 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 25.4 ημερών

