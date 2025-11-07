Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω απ' τις οποίες έγινε το ατύχημα

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) στη συνοικία Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, έπειτα από την παράσυρση ενός παιδιού ηλικίας 3 ετών από Ι.Χ. αυτοκίνητο. Το παιδί, ένα αγοράκι Ρομά, τραυματίστηκε όταν το όχημα πέρασε από πάνω του.

«Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Μετά τις εξετάσεις, αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη συνέχιση της νοσηλείας του.

Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

