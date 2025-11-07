Λάρισα: 3χρονος παρασύρθηκε από ΙΧ που πέρασε από πάνω του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) στη συνοικία Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, έπειτα από την παράσυρση ενός παιδιού ηλικίας 3 ετών από Ι.Χ. αυτοκίνητο. Το παιδί, ένα αγοράκι Ρομά, τραυματίστηκε όταν το όχημα πέρασε από πάνω του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Μετά τις εξετάσεις, αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τη συνέχιση της νοσηλείας του.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.