«Μέχρι να πετάξει την πάνα, το παιδί έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι...»

Τι είπε στο Star η γιαγιά του 18 μηνών βρέφους με τα σοβαρά εγκαύματα

Πηγή: Ρεπορτάζ Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα αγοράκι 15 μηνών καθώς έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο και το σώμα του. Οι παππούδες του βρέφους μιλούν αποκλειστικά στο Star και την Βαλεντίνα Καραγεωργίου και εξηγούν πώς έγινε το ατύχημα που έστειλε το εγγονάκι τους στην εντατική.

Σε κρίσιμη κατάσταση το 15 μηνών αγοράκι - Πώς έπεσε πάνω του καυτό λάδι

Το 15 μηνών αγοράκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους στην Καρδίτσα. Χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω του καυτό λάδι. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Star η γιαγιά του παιδιού, από το καυτό λάδι κάηκε και η μητέρα του.

«Η κόρη μου τηγάνιζε, πήγε να πετάξει την πάνα του μωρού και τότε το παιδί έπιασε το τηγάνι»

«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα.Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» λέει στο Star η γιαγιά του βρέφους.

Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή

«Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα η κόρη μου - Είναι σε σοκ»

«Όπως μας λένε απο την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν ειναι καλά τα παιδιά, δεν θα ειναι σε σοκ τα παιδιά;» λέει ο παππούς του βρέφους.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, εκεί όμως οι γιατροί έκριναν οτι πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα, κυρίως στα χέρια και στους ώμους, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση του σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

 


 

