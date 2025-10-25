Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Το βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο

Ελλαδα
Πριν από λίγο καιρό, στη Μυτιλήνη, μια σερβιτόρα είχε «κάψει» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται ένα βρέφος 18 μηνών που φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οικιακό ατύχημα. Το βρέφος φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από καυτό λάδι.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, το βρέφος διακομίσθηκε από νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης όπου είχε επίσης διασωληνωθεί.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΛΑΔΙ
 |
ΕΓΚΑΥΜΑ
