Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι

Πριν από λίγο καιρό, στη Μυτιλήνη, μια σερβιτόρα είχε «κάψει» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια / Βίντεο αρχείου από δελτίο ειδήσεων Star

Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται ένα βρέφος 18 μηνών που φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οικιακό ατύχημα. Το βρέφος φέρει εκτεταμένα εγκαύματα, τα οποία προκλήθηκαν από καυτό λάδι.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, το βρέφος διακομίσθηκε από νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης όπου είχε επίσης διασωληνωθεί.