Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Το ζήτησε η οικογένειά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 17:48 Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
25.10.25 , 17:26 Ο νέος στόχος του Ολυμπιακού από το NBA κι η... προφητεία Γιαννακόπουλου!
25.10.25 , 17:09 Γαλάνη για Σαββόπουλο: «Ξεκουράσου, ήξερες τι θα παίξεις για τα παιδιά»
25.10.25 , 17:08 Λάρισα: Στη ΜΕΘ βρέφος 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι
25.10.25 , 16:42 Λούβρο: Μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη
25.10.25 , 16:27 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
25.10.25 , 16:09 Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο
25.10.25 , 15:40 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους άλλοι 6 κατηγορούμενοι
25.10.25 , 15:34 Βότκα Μολότοφ: Έρχεται για 3η χρονιά στο νέο Θέατρο ΦΙΛΙΠ στην Κυψέλη
25.10.25 , 15:12 Καλλιθέα: Τον είχαν πυροβολήσει στο πόδι και περπατούσε ατάραχος - Βίντεο
25.10.25 , 14:36 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο σπαραχτικός επικήδειος του Σταμάτη Φασουλή
25.10.25 , 14:27 Μητσοτάκης: «Νιόνιο μας θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ»
25.10.25 , 13:42 Skoda Superb: Έκανε 2.831 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα
25.10.25 , 13:31 Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
25.10.25 , 13:12 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο γιος κι ο εγγονός του λύγισαν στον επικήδειο
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Λάουρα Νάργες: «Φοβόμουν να μείνω ξανά έγκυος, πέρασα δύσκολη εγκυμοσύνη»
Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας μεταφέρθηκε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα στη Ρόδο, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του. Το παιδί είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλευόταν μέχρι χθες. Η Βαλεντίνα Καραγεωργίου έχει το ρεπορτάζ.

Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας

Το κοριτσάκι έφυγε χθες από το ΠΑΓΝΗ και έφτασε σε νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που έγινε με ιδιωτική πτήση, ζήτησαν οι γονείς του καθώς είναι από εκεί.

Σε νοσοκομείο της Μ. Βρετανίας η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Υπενθυμίζεται ότι το τρίχρονο κοριτσάκι είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Η κατάσταση της μικρής εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Το παιδί αρχικά νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο είχε κριθεί απαραίτητο να διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ όπου παρέμεινε μέχρι και χθες. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΔΟΣ
 |
ΠΙΣΙΝΑ
 |
3ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top