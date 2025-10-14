Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο σοβαρό περιστατικό με 3χρονο κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο.

Την ώρα του συμβάντος, στο ξενοδοχείο βρισκόταν Βρετανός γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες στο παιδί και στη συνέχεια το συνόδευσε με το ασθενοφόρο έως το νοσοκομείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε περίπου στις 12:30 μ.μ. της Δευτέρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και πλέον είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Μιχάλη Σοκορέλο και τη dimokratiki.gr, το παιδί μεταφέρθηκε μυδριασμένο και δεν παρουσίαζε καμία αντίδραση. Όπως δήλωσε, «το περιστατικό είναι εξαιρετικά σοβαρό και αναμένεται να γίνει αξονική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εγκεφαλικό οίδημα».

Όπως ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, «το κοριτσάκι φαίνεται πως έμεινε αρκετή ώρα μέσα στο νερό. Δεν αντιδρά σε κανένα ερέθισμα… Πρόκειται για πολύ βαρύ περιστατικό».

Οι αρχές ερευνούν πώς το παιδί ξέφυγε από την επίβλεψη των γονιών του και βρέθηκε στον πυθμένα της πισίνας. Η οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στο νησί για οικογενειακές διακοπές μαζί με τα δύο αδερφάκια και τη γιαγιά του παιδιού.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.