Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι (Ελληνικό Σχολείο Φαναρίου κατά τους Τούρκους) στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να εκκενωθεί εντός 90 ημερών προκειμένου να γίνουν οι εργασίες αντισεισμικής ενίσχυσης του κτιρίου της.

Σύμφωνα με το agos.com o διευθυντής Δημήτρης Ζώτος δήλωσε ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά το κόστος και αναζητούν νέο κτίριο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το γεγονός ότι δεν εγγράφηκαν νέοι μαθητές στο Ελληνικό Ιδιωτικό Σχολείο Φαναρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 προκάλεσε δημόσια αγανάκτηση. Φέτος, 31 μαθητές φοιτούν στο σχολείο που λειτουργεί επί 571 χρόνια.

Η διεύθυνση του σχολείου αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση καθώς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας απέστειλε επίσημη επιστολή στη σχολική διοίκηση ζητώντας να γίνουν εργασίες αντισεισμικής προστασίας. Η επιστολή ανέφερε ότι το κτίριο έπρεπε να εκκενωθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας των 90 ημερών.

Η επίσημη επιστολή έφτασε στη σχολική διοίκηση λίγο μετά την επαναλειτουργία του σχολείου στις 8 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το Ίδρυμα Ελληνικού Λυκείου Αρρένων Φαναρίου δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά το κόστος της ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου Δημήτρη Ζώτο, το κόστος υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ! «Μη θέλοντας να ταλαιπωρήσει τους μαθητές, η σχολική διεύθυνση έχει ξεκινήσει την αναζήτηση ενός νέου κτιρίου για τη συνέχιση της εκπαίδευσης» αναφέρει το δημοσίευμα.

Μιλώντας στην εφημερίδα Agos, ο Ζώτος δήλωσε ότι δε γνώριζαν εκ των προτέρων την προγραμματισμένη εκκένωση του κτιρίου και ότι η διαδικασία είναι σχετικά νέα. Ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν επισκέφθηκε το σχολείο το 2023 και μετέφερε ορισμένες από τις ανησυχίες του για το κτίριο. Πρόσθεσε ότι το Γραφείο του νομάρχη της Κωνσταντινούπολης έχει δείξει ενδιαφέρον για το θέμα και ότι έχουν γίνει σημαντικές εργασίας αλλά δεν αρκεί .

Ο κ. Ζώτος δήλωσε: «Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου και με την υποστήριξη του Γραφείου του Νομάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, αυτή η νέα εξέλιξη συνέβη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Γνωρίζαμε την πιθανότητα μιας τέτοιας πιθανότητας, αλλά δεν πιστεύαμε ότι η κατάσταση θα ήταν αρκετά σοβαρή για να δικαιολογήσει την εγκατάλειψη του σχολείου. Μας ζητήθηκε να εκκενώσουμε το σχολείο και να συνεχίσουμε την εκπαίδευση σε άλλο κτίριο εντός του νομικού πλαισίου».

Δήλωσε επίσης ότι το Ίδρυμα Ελληνικού Σχολείου Φαναρίου δεν είχε τους πόρους για να χρηματοδοτήσει τις εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου. Πρόσθεσε ότι το ζήτημα ήταν γνωστό στην ελληνική κοινότητα. «Πρέπει να αναζητήσουμε μια λύση εντός της δικής μας κοινότητας» τόνισε.

Καθώς η ελληνική κοινότητα μειώθηκε σε 2.500, πολλά ελληνικά σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν με την πάροδο των ετών λόγω έλλειψης μαθητών. Αυτά τα κλειστά ελληνικά σχολεία φιλοξενούν πλέον διάφορες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Ο Δημήτρης Ζώτος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά αχρησιμοποίητα σχολικά κτίρια, είπε: «Δε θέλουμε να μετακομίσουμε από το σχολείο μας σε ένα κτίριο με ακατάλληλες συνθήκες. Το κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλο για εκπαίδευση με βάση την σεισμική ανάλυση». Ο Ζώτος δήλωσε ότι εξετάζουν κάθε πιθανότητα και έχουν άλλα σχέδια εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός της κοινότητας, αλλά δεν θέλουν να εκφράσουν αυτές τις ανησυχίες αυτή τη στιγμή. «Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, θα χτυπήσουμε κάθε πόρτα».

Φέτος δεν εγγράφηκαν νέοι μαθητές στο γυμνάσιο του Ελληνικού Σχολείου Φαναριού. Μετά το ρεπορτάζ του Agos, το σχολείο δέχτηκε έναν νέο μαθητή. Το σχολείο λειτουργεί αυτή τη στιγμή με 31 μαθητές. Όταν ρωτήθηκε αν οι γονείς σκέφτονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε άλλο ελληνικό σχολείο, ο Ζώτος απάντησε: «Αυτή τη στιγμή αναζητούμε μια λύση. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το Ελληνικό Σχολείο Φαναριού, το οποίο λειτουργεί εδώ και 571 χρόνια, να συνεχίσει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες. Ωστόσο, αν δεν μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, έχουμε εναλλακτικές λύσεις που δεν θέλουμε να συζητήσουμε ακόμα. Θα βρούμε μια λύση που δεν θα θέσει σε μειονεκτική θέση τους μαθητές».



