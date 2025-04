Κωνσταντινούπολη: 150 τραυματίες από τον σεισμό - Πηδούσαν από κτίρια

Σκηνές πανικού προκάλεσε ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη θάλασσα του Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη. Αν και δεν υπήρξαν υλικές ζημιές, δεκάδες πολίτες τραυματίστηκαν πηδώντας από τα μπαλκόνια σε κατάσταση πανικού.

Περισσότεροι από 150 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με τραύματα, κατά την προσπάθειά τους να πηδήξουν από κτίρια, δήλωσε το γραφείο του κυβερνήτη στην Κωνσταντινούπολη.

A 6.2-magnitude #earthquake shook 🇹🇷 #Istanbul on Wednesday.



⚠️ Authorities reported no major damage, but 151 people were injured as aftershocks rattled the city. pic.twitter.com/9lsUdBXLmT — FRANCE 24 English (@France24_en) April 23, 2025

Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος περίπου 6 μιλίων (10 χλμ), σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, και το επίκεντρό του ήταν περίπου 25 μίλια (40 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Tη μεγάλη δόνηση διαδέχθηκαν πάνω από 130 μετασεισμοί, ενώ πλέον το σενάριο τα 6,2 Ρίχτερ να ήταν προσεισμός φαίνεται να απομακρύνεται, με τους σεισμολόγους παρ' όλα αυτά να είναι επιφυλακτικοί.

Σεισμός Κωνσταντινούπολη: Τα τρία σενάρια, σύμφωνα με τον Λέκκα

Για το πώς ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να επηρεάσει τη χώρα μας μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

«Αυτός ο σεισμός δεν αναμένεται να ενεργοποιήσει δομές τεκτονικές στον Ελλαδικό χώρο, εκτός βέβαια αν πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη οπότε εκεί θα επανεξετάσουμε την εκτίμησή μας για να δούμε κατά πόσο επηρεάζεται ο ελληνικός χώρος», υπογράμμισε ο κ. Λέκκας, επισημαίνοντας ότι το ρήγμα του Μαρμαρά η χθεσινή ισχυρή δόνησπου ενεργοποιήθηκε μπορεί να δώσει σεισμούς της τάξεως άνω των 7 Ρίχτερ.

Στη συνέχεια, ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε σε τρία πιθανά σενάρια για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας:

«Έσπασε ένα μικρό κομμάτι του ρήγματος και έδωσε το σεισμό των 6.2, βεβαίως υπολείπεται πολύ μεγάλη ενέργεια να εκτονωθεί. Τρία είναι τα σενάρια, το πρώτο αυτός να είναι ο κύριος σεισμός και να έχουμε πλήθος μετασεισμικές δονήσεις. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε τον 6.2 και μετά να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό μέχρι 7 της κλίμακας ρίχτερ και το άλλο σενάριο είναι να έχουμε μια ακολουθία της τάξεως 30 περίπου σεισμών 6 βαθμών έτσι ώστε να μπορέσει να αποσβεστεί η ενέργεια. Ενδεχομένως αν συνεχιστεί αυτή η ακολουθία να έχουμε κάποιες ζημιές στην Αγία Σοφία».

«Το ρήγμα του Μαρμαρά είναι η απόληξη του μεγάλου Βόρειου ρήγματος της Ανατολίας, που είναι από τα πιο ενεργά ρήγματα στον κόσμο, με συνολικό μήκος 1500 χιλιομέτρων και το οποίο έρχεται από την επαρχία Μπιγκιόλ της Ανατολικής Τουρκίας και με διακλαδώσεις φθάνει σε απόσταση 20 μόλις χιλιομέτρων από την Κωνσταντινούπολη πριν τερματίσει στο Βόρειο Αιγαίο», κατέληξε.

