Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο

Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 21:37 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!
14.10.25 , 21:32 Κλήρωση Eurojackpot 14/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 56.000.000 ευρώ
14.10.25 , 21:15 Φάρμα: Έπαθλο - έκπληξη στη σημερινή αποστολή του επιστάτη
14.10.25 , 21:08 Νύχτες Πρεμιέρας: Η Nova στήριξε το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
14.10.25 , 21:04 Εμπλοκή με την επιστροφή σορών από τη Χαμάς στο Ισραήλ
14.10.25 , 20:54 Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας
14.10.25 , 20:42 Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
14.10.25 , 20:27 Έκρυβε ηρωίνη μέσα σε σωλήνα αποχέτευσης πλυντηρίου
14.10.25 , 20:24 Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
14.10.25 , 20:19 Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής
14.10.25 , 20:05 Opel Βελμάρ: FRONTERA DAYS με το ολοκαίνουργιο μοντέλο
14.10.25 , 19:55 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
14.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Εσύ τη... βλέπεις;
14.10.25 , 19:32 Voucher έως 800 ευρώ για 2.500 γονείς
14.10.25 , 19:12 Ανακοινώθηκαν  τα αποτελέσματα μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2025-2026
Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Ρόδος: Eγκεφαλικά νεκρό 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο πισίνας
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
O Mπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει το «μυστικό» για υγιή εγκέφαλο
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής
Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε όλες τις φωτογραφίες της Νεσχάν Μουλαζίμ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο πήρε από το μαιευτήριο η Νεσχάν Μουλαζίμ, λίγα 24ωρα αφού έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη. Το πρώην μοντέλο γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου αγκαλιά»

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Νεσχάνποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον αγαπημένο της και το μωρό τους, λίγο πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της πως πάλεψε για τέσσερα χρόνια μέχρι να μείνει έγκυος, προχωρώντας σε εξωσωματικές. Παρά τις αποτυχημένες αρχικά προσπάθειες, παρέμεινε αισιόδοξη, ελπίζοντας πως θα ερχόταν η στιγμή που θα γινόταν μητέρα.

Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε στο Happy Day μέσα από το μαιευτήριο κι εμφανώς συγκινημένη εξήγησε πως είχε αγωνία για τον τοκετό, όλα όμως πήγαν καλά, όπως ανέφερε: «Μπήκα στο μαιευτήριο με ραντεβού, αλλά όπως και να έχει, η αγωνία υπάρχει. Από τη μία είχα αγωνία αλλά από την άλλη ήμουν και πολύ ψύχραιμη. Ήταν όλοι εδώ, η πεθερά μου, φίλοι και είχαν όλοι αγωνία. Ο Στέλιος ήταν βράχος δίπλα μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου στην αγκαλιά μου. Πήγαν όλα τέλεια, ήταν υπέροχα. Μόλις μου έδωσαν την κόρη μου στην αγκαλιά μου, άρχισα να της μιλάω τούρκικα».

Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο

Όσο για τα χαρακτηριστικά του νεογέννητου παιδιού της, είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο: «Η μικρή είναι καστανόξανθη σαν τον πατέρα της και το ήθελα πάρα πολύ. Στα χείλη και στη μύτη μοιάζει περισσότερο σε εμένα. Νομίζω μοιάζει και στους δύο. Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου θα έχει περισσότερο νόημα. Με τον άνθρωπό μου τώρα έχουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί και η ζωή μας έχει στόχο. Είμαστε πολύ δεμένοι».

Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΣΧΑΝ ΜΟΥΛΑΖΙΜ
 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΛΟΓΕΩΡΓΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top