Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο

Εξιτήριο πήρε από το μαιευτήριο η Νεσχάν Μουλαζίμ, λίγα 24ωρα αφού έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη. Το πρώην μοντέλο γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, η Νεσχάνποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον αγαπημένο της και το μωρό τους, λίγο πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της πως πάλεψε για τέσσερα χρόνια μέχρι να μείνει έγκυος, προχωρώντας σε εξωσωματικές. Παρά τις αποτυχημένες αρχικά προσπάθειες, παρέμεινε αισιόδοξη, ελπίζοντας πως θα ερχόταν η στιγμή που θα γινόταν μητέρα.

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε στο Happy Day μέσα από το μαιευτήριο κι εμφανώς συγκινημένη εξήγησε πως είχε αγωνία για τον τοκετό, όλα όμως πήγαν καλά, όπως ανέφερε: «Μπήκα στο μαιευτήριο με ραντεβού, αλλά όπως και να έχει, η αγωνία υπάρχει. Από τη μία είχα αγωνία αλλά από την άλλη ήμουν και πολύ ψύχραιμη. Ήταν όλοι εδώ, η πεθερά μου, φίλοι και είχαν όλοι αγωνία. Ο Στέλιος ήταν βράχος δίπλα μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου στην αγκαλιά μου. Πήγαν όλα τέλεια, ήταν υπέροχα. Μόλις μου έδωσαν την κόρη μου στην αγκαλιά μου, άρχισα να της μιλάω τούρκικα».

Όσο για τα χαρακτηριστικά του νεογέννητου παιδιού της, είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο: «Η μικρή είναι καστανόξανθη σαν τον πατέρα της και το ήθελα πάρα πολύ. Στα χείλη και στη μύτη μοιάζει περισσότερο σε εμένα. Νομίζω μοιάζει και στους δύο. Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου θα έχει περισσότερο νόημα. Με τον άνθρωπό μου τώρα έχουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί και η ζωή μας έχει στόχο. Είμαστε πολύ δεμένοι».