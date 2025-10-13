Νεσχάν Μουλαζίμ: «Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου αγκαλιά»

Οι πρώτες δηλώσεις από το μαιευτήριο για τον ερχομό της κόρης της

Οι πρώτες δηλώσεις από το μαιευτήριο για τον ερχομό της κόρης της/ βίντεο Happy Day
Συγκινημένη μίλησε η Νεσχάν Μουλαζίμ μέσα από το μαιευτήριο για τη γέννηση της κόρης της και τα συναισθήματά της ως μαμά. 

Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού

«Μπήκα με ραντεβού, αλλά όπως και να έχει έχεις αγωνία. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και τελικά ήμουν πολύ ψύχραιμη εγώ…ναι μεν είχα αγωνία, αλλά από την άλλη εντυπωσιάστηκα με μένα, που ήμουν έτσι πολύ ήρεμη. Σε όλη την παρέα εγώ ήμουν η πιο ήρεμη. Οι γονείς μου έτρεχαν, από τα Χανιά η πεθερά μου ήταν εδώ με μια καλή φίλη της, όλοι είχαν αγωνία. Ο Στέλιος βράχος δίπλα μου με βοήθησε πάρα πολύ», περιέγραψε αρχικά η Νεσχάν μετά τον ερχομό της δύο ημερών κόρης της. 

Η Νεσχάν Μουλαζίμ γέννησε με καισαρική«Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου αγκαλιά. Ο γιατρός μου, καθόλη τη διάρκεια έκανε πλάκα, μου μιλούσε και με ηρεμούσε. Οπότε ήταν όλα τέλεια, ήταν υπέροχα», περιέγραψε στο Happy Day.

«Μόλις μου έδωσαν την κόρη μου στην αγκαλιά μου, άρχισα να της μιλάω τούρκικα», αποκάλυψε η 46χρονη σχεδιάστρια.

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»

To μοντέλο με καταγωγή από την Τουρκία που ζει και δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, είχε αντιμετωπίσει παροδική οστεοπόρωση κύησης κι αναγκαζόταν να κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. 

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Μπήκα και σε 10 λεπτά είχα το μωρό μου αγκαλιά»

«Το πρόβλημα υγείας που είχα αντιμετωπίσει στη γέννα μου και έπρεπε να είμαι σε ακινησία, πλέον είναι πολύ καλύτερα. Τις τελευταίες 10 ημέρες ήταν πολύ καλύτερα και τώρα είμαστε σε συζήτηση με τον γιατρό μου για το τι αγωγή θα ακολουθήσω για να το αντιμετωπίσουμε», συμπλήρωσε η Νεσχάν Μουλαζίμ. 

Τέλος, σχολίασε σε ποιον μοιάζει περισσότερο το μωρό. «Η μικρή είναι καστανόξανθη σαν τον πατέρα της και το ήθελα πάρα πολύ. Στα χείλη και στη μύτη μοιάζει περισσότερο σε εμένα. Νομίζω μοιάζει και στους δύο», είπε.

«Αισθάνομαι ότι  από εδώ και πέρα η ζωή μου θα έχει περισσότερο νόημα. Με τον άνθρωπό μου τώρα έχουμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί και η ζωή μας έχει στόχο. Είμαστε πολύ δεμένοι», κατέληξε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

