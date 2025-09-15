Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ για πρώτη φορά αποκάλυψε τις δυσκολίες που πέρασε για να γίνει μητέρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την εγκυμοσύνη αλλά και τις αποβολές που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Η 46χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μοντέλο διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Περιμένει κοριτσάκι, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη.

Το πανέμορφο μοντέλο λίγες εβδομάδες πριν γεννήσει πήγε στην πρεμιέρα της εκπομπής Happy Day, και μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η αλήθεια είναι ότι πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με φυσικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολύ ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και καλό και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει, το είπα και στον σύζυγό μου, ότι είμαι έγκυος. Όσες δυσκολίες και να είχα, ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά», ανέφερε αρχικά.

Αν και η εγκυμοσύνη της εξελίσσεται καλά η Νεσχάν Μουλαζίμ το τελευταίο διάστημα βγαίνει από το σπίτι με αναπηρικό αμαξίδιο, αφού διαγνώστηκε με παροδική οστεοπόρωση κύησης, μια σπάνια, αλλά προσωρινή κατάσταση, που επηρεάζει τα οστά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

«Είναι σπάνιο. Μέχρι πέντε μηνών δεν είχα τίποτα, ούτε που την κατάλαβα. Ξαφνικά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Στην αρχή λέγαμε είναι φυσιολογικό, μετά όσο περνούσε ο καιρός, όμως, αυτό προχωρούσε και οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι.

Έχω περάσει από ορθοπεδικούς. Έχω κάνει άπειρες εξετάσεις για να δούμε τι είναι. Μέχρι να καταλήξουμε. Έχει πάρα πολύ πόνο, δυστυχώς. Είναι παροδική οστεοπόρωση κύησης. Δυόμιση μήνες δεν πέρασα καλά, φορούσα νάρθηκα στα πόδια, είμαι με το αμαξίδιο. Τώρα που έχουμε κάνει μια θεραπεία, βελτιώνομαι, αλλά και πάλι χωρίς το αμαξίδιο μου δεν μπορώ να περπατήσω. Στο σπίτι περπατάω με πι. Φοβόμαστε μη σπάσουν κάποια άκρα μου. Εγώ τώρα που λίγο έχω ξεκινήσει να περπατάω, ο γιατρός μου φοβάται», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν έχασα τα μωράκια έλεγα “μάλλον δεν είναι τυχερό μου”, “μάλλον δεν είναι να γίνω μαμά”. Πολύ δύσκολα το ξεπέρασα. Αυτή είναι η τέταρτή μου προσπάθεια. Έκαναν δυο προσπάθειες που δεν κατέληξαν καθόλου… Ένιωσα απογοήτευση. Είναι ψυχοφθόρο γενικά. Ενέσεις, χάπια… θεωρείς ότι τα κάνεις ολόσωστα και η κατάληξη είναι… «όχι». Και τώρα δεν μπορούσα να το πιστέψω», εξομολογήθηκε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Με τον σύζυγό της την ημέρα του γάμου τους