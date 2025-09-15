Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»

Η εξομολόγηση για τις εξωσωματικές και η παροδική οστεοπόρωση κύησης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 16:30 Αννα Βίσση για Καλλιμάρμαρο: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»
15.09.25 , 16:16 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη μουσική συναυλία
15.09.25 , 15:57 Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
15.09.25 , 15:39 Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
15.09.25 , 15:08 EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο
15.09.25 , 15:04 Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
15.09.25 , 14:46 Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Η Βάσω ενορχήστρωσε την εισαγγελική εντολή»
15.09.25 , 14:24 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
15.09.25 , 14:16 Περιεμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζει τη σωματική υγεία
15.09.25 , 13:44 Φάρμα: To ταξίδι ξεκινάει από τη Λίμνη Δόξα - Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα
15.09.25 , 13:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ που έγινε viral!
15.09.25 , 13:33 Ρόδος: Ελεύθερη υπό όρους η influencer για την κατοχή ροζ κοκαΐνης
15.09.25 , 13:21 Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»
15.09.25 , 13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
15.09.25 , 13:02 Αλήθειες με τη Ζήνα: «Στα καλύτερα» της η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρεμιέρα της
Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Πάτρα - Η μητέρα του «σπάει» τη σιωπή της
Χοψονίδου - Σπανούλης: H άφιξή τους στο αεροδρόμιο μετά το χάλκινο μετάλλιο
Κατερίνα Καινούργιου: H εμφάνιση στην πρεμιέρα και η... ατάκα Κωνσταντινίδη
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση για τις φήμες χωρισμού με τον σύζυγό της
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Ειρήνη Μουρτζούκου: «Σκότωσε τον Παναγιωτάκη με το μπλουζάκι του»
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νεσχάν Μουλαζίμ για πρώτη φορά αποκάλυψε τις δυσκολίες που πέρασε για να γίνει μητέρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την εγκυμοσύνη αλλά και τις αποβολές που είχε τα προηγούμενα χρόνια.

Η 46χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μοντέλο διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Περιμένει κοριτσάκι, τον καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη. 

Νέσχαν Μουλαζίμ: Πόσα κιλά έχει πάρει στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της

Το πανέμορφο μοντέλο λίγες εβδομάδες πριν γεννήσει πήγε στην πρεμιέρα της εκπομπής Happy Day, και μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η αλήθεια είναι ότι πάλεψα για την εγκυμοσύνη 4 χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις με φυσικό τρόπο. Αυτή είναι η δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχαμε δίδυμα και τα έχασα. Είχα χάσει εκεί την πίστη μου. Με πολύ ενθάρρυνση προσπάθησα ξανά. Αυτή τη φορά ένιωθα μέσα μου ότι ήρθε η ώρα. Βάλαμε ένα έμβρυο και καλό και λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Αισθάνθηκα ότι θα γίνει, το είπα και στον σύζυγό μου, ότι είμαι έγκυος. Όσες δυσκολίες και να είχα, ποτέ δεν έχασα τη θετική μου πλευρά», ανέφερε αρχικά. 

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»

Αν και η εγκυμοσύνη της εξελίσσεται καλά η Νεσχάν Μουλαζίμ το τελευταίο διάστημα βγαίνει από το σπίτι με αναπηρικό αμαξίδιο, αφού διαγνώστηκε με παροδική οστεοπόρωση κύησης, μια σπάνια, αλλά προσωρινή κατάσταση, που επηρεάζει τα οστά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης.

«Είναι σπάνιο. Μέχρι πέντε μηνών δεν είχα τίποτα, ούτε που την κατάλαβα. Ξαφνικά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Στην αρχή λέγαμε είναι φυσιολογικό, μετά όσο περνούσε ο καιρός, όμως, αυτό προχωρούσε και οι πόνοι ήταν ανυπόφοροι.

Έχω περάσει από ορθοπεδικούς. Έχω κάνει άπειρες εξετάσεις για να δούμε τι είναι. Μέχρι να καταλήξουμε. Έχει πάρα πολύ πόνο, δυστυχώς. Είναι παροδική οστεοπόρωση κύησης. Δυόμιση μήνες δεν πέρασα καλά, φορούσα νάρθηκα στα πόδια, είμαι με το αμαξίδιο. Τώρα που έχουμε κάνει μια θεραπεία, βελτιώνομαι, αλλά και πάλι χωρίς το αμαξίδιο μου δεν μπορώ να περπατήσω. Στο σπίτι περπατάω με πι. Φοβόμαστε μη σπάσουν κάποια άκρα μου. Εγώ τώρα που λίγο έχω ξεκινήσει να περπατάω, ο γιατρός μου φοβάται», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν έχασα τα μωράκια έλεγα “μάλλον δεν είναι τυχερό μου”, “μάλλον δεν είναι να γίνω μαμά”. Πολύ δύσκολα το ξεπέρασα. Αυτή είναι η τέταρτή μου προσπάθεια. Έκαναν δυο προσπάθειες που δεν κατέληξαν καθόλου… Ένιωσα απογοήτευση. Είναι ψυχοφθόρο γενικά. Ενέσεις, χάπια… θεωρείς ότι τα κάνεις ολόσωστα και η κατάληξη είναι… «όχι». Και τώρα δεν μπορούσα να το πιστέψω», εξομολογήθηκε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Νεσχάν Μουλαζίμ: «Πάλεψα για την εγκυμοσύνη. Στην πρώτη έχασα τα δίδυμα»

Με τον σύζυγό της την ημέρα του γάμου τους

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΣΧΑΝ ΜΟΥΛΑΖΙΜ
 |
HAPPY DAY
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top