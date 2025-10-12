Νεσχάν Μουλαζίμ: Μαμά για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού

Τρισευτυχισμένη είναι η Νεσχάν Μουλαζίμ, καθώς κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Το γνωστό μοντέλο έγινε μητέρα ενός υγιέστατου κοριτσιού, καρπού του έρωτά της με τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη.

Η ανάρτηση από το μαιευτήριο

Με την ανάρτηση της στενής της φίλης, Εμινέ Γεσίρ η οποία είναι διευθύντριας παραγωγής στην Barkingwell Media έγινε γνωστό πως η Νεσχάν έγινε μανούλα για πρώτη φορά κι έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.



Οι δηλώσεις της Νεσχάν για τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης

«Πάλεψα γι’ αυτή την εγκυμοσύνη τέσσερα χρόνια. Έκανα εξωσωματική. Μετά τα 40 δεν είναι εύκολο να μείνεις έγκυος με φυσικό τρόπο. Έχασα τα δίδυμα στην πρώτη εγκυμοσύνη μου. Έχασα την πίστη μου αρχικά οπότε με πολύ ενθάρρυνση ξαναπροσπάθησα. Μέσα μου ένιωθα ότι ήρθε η ώρα αυτή τη φορά. Μέχρι πέντε μηνών τίποτα δεν είχα. Ξαφνικά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου μετά όσο περνούσε ο καιρός ήταν ανυπόφοροι οι πόνοι. Έχω περάσει από ορθοπεδικούς, ηπατολόγο, ρευματολόγο. Βρήκαμε τι είναι. Έχει πάρα πολύ πόνο. Είναι παρωδική οστεοπόρωση κύησης. Διομιση μήνες δεν πέρασα καλά φορούσα νάρθηκα στα πόδια, κινούμαι με αμαξίδιο. Τώρα που κάναμε μια θεραπεία βελτιώνομαι. Μέσα στο σπίτι κινούμαι με πι. Εμένα η οστεοπόρωση είναι στα άκρα μου. Μπορεί να σπάσω κάποιο άκρο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Νεσχάν Μουλαζίμ στην εκπομπή Happy Day.