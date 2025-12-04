Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ

«Βροχή» γονικών παροχών

04.12.25 , 21:38 Μαγειρίας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ferrari - δώρο και 8 φορές το Τζόκερ
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρήστος Μαγειρίας, ο… εξαιρετικά τυχερός αγρότης που έχει κερδίσει πολλές φορές το Τζόκερ και είναι σύντροφος της λεγόμενης «αγρότισσας με τη Ferrari» Καλλιόπης Σεμερτζίδου, κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το γρήγορο αυτοκίνητο ήταν δώρο της μητέρας του και ότι τον Οκτώβριο ελέγχθηκε από τη ΣΔΟΕ και κρίθηκε «νόμιμος».

«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ατμόσφαιρα πάντως ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη, με τη Μιλένα Αποστολάκη να τον πιέζει και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει συνεχώς.

Η ερώτηση Κωνσταντοπούλου για μπλόκα και Ferrari

«Περάσατε από τα μπλόκα;» – «Με τη Ferrari;»

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης σημειώθηκε έντονος διάλογος:

Μακάριος Λαζαρίδης (ΝΔ): Ήρθατε από τα μπλόκα;

Χρήστος Μαγειρίας: Πέρασα, ναι, από τα μπλόκα που κάνουν οι συνάδελφοί μου αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με τη Ferrari;

Χρήστος Μαγειρίας: Σέβομαι τους θεσμούς, κυρία Κωνσταντοπούλου, και δεν θα σας απαντήσω.

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο τα κέρδη από λαχεία του «Χασάπη»

Ο κ. Μαγειρίας εξήγησε ότι η πολυσυζητημένη Ferrari – την οποία προβάλλει συχνά η σύντροφός του στα social media – ήταν δώρο της μητέρας του το 2004, μετά από αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης οικοπέδου:

Χρήστος Μαγειρίας: «Δώρο από τη μητέρα μου η Ferrari -  Ο «πολύ τυχερός» των δελτίων: 8 φορές Τζόκερ από το 2019

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι από το 2019 και μετά έχει κερδίσει – όπως είπε – 7 με 8 φορές στο Τζόκερ.

Χρήστος Μαγειρίας: «Πρέπει να έχω κερδίσει το πολύ 25.000 ευρώ, σε διάφορα δελτία… 7-8 δελτία.»

Σε ερώτηση για παλαιότερες επιτυχίες στα τυχερά παιχνίδια, απάντησε πως είχε ξανακερδίσει μικροποσά, «όχι κάτι μεμπτό».

 

Μαγειρίας: Πόσες φορές κέρδισε το τζόκερ

«Βροχή» γονικών παροχών – Η κόντρα με Αποστολάκη

Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση με τη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία επισήμανε ότι η μητέρα του δεν του χάρισε μόνο τη Ferrari:

Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ): Η μητέρα σας δεν σας έδωσε μόνο για τη Ferrari. Το 2023 σας έκανε γονική παροχή 295.000 ευρώ. Και το 2024, πάλι!

Χρήστος Μαγειρίας: Είναι από τα νόμιμα εισοδήματά της.

Αποστολάκη: Από πού;

Μαγειρίας: Από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία. Θα είμαι μπαστάκας πάνω από τη μητέρα μου να της λέω “μαμά, χάλασες 5 ευρώ, 7 ευρώ;” Δεν φαίνεται από τις φορολογικές δηλώσεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε σοβαρός τώρα;

Αποστολάκη: Αν είναι για 5 ή 7 ευρώ δεν τη ρωτάω. Για 295.000 ευρώ, τη ρωτάω!. 
 

