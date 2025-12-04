Απόσυρση για όλους μόνο από την Citroen

Απόσυρση για όλους μόνο από την Citroen
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα “ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN”, μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση που προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας.

Σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς, η Citroën απαντά στις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο άμεσο, εύκολο και αποτελεσματικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας - C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross – σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.  

Με το νέο πρόγραμμα απόσυρσης από τη Citroёn, τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολλαπλά, αφού αφενός λαμβάνει ένα σημαντικό όφελος για την απόσυρση του παλαιού του αυτοκινήτου, και αφετέρου  έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο με σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.τ.λ.).  Η μάρκα, πιστή στη φροντίδα των καταναλωτών της προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.  

