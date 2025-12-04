Audi Q5 και Audi A6: Στην «καρδιά» τους νέος τρίλιτρος ινητήρας V6 TDI

Η Audi ενισχύει τη γκάμα κινητήρων των Audi Q51 και Audi A62 με έναν νέο, εξακύλινδρο V6 TDI 3.0 λίτρων, απόδοσης 220 kW (299 PS) και 580 Nm ροπής.Για πρώτη φορά, η υβριδική τεχνολογία MHEV plus, που προσφέρει έως 18 kW (24 PS) επιπλέον ισχύος, συνδυάζεται με έναν ηλεκτρικά υποβοηθούμενο συμπιεστή– ένα σύστημα που ανεβάζει τον πήχη σε αμεσότητα, απόδοση και οικονομία. Ο νέος V6 TDI είναι ήδη διαθέσιμος και για τα δύο μοντέλα.





Το σύστημα MHEV plus αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή μερικής ηλεκτροκίνησης της Audi, βασισμένο σε τρία εξηλεκτρισμένα στοιχεία: ηλεκτροκινητήρα, εκκίνηση με ιμάντα και μπαταρία LFP. O ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά προσθέτοντας έως 230 Nm ροπής και 18 kW (24 PS) στις χαμηλές στροφές. Κατά την επιβράδυνση, το σύστημα ανακτά έως 25 kW ενέργειας, αξιοποιώντας κάθε φάση λειτουργίας για να βελτιώσει τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης



Στο νέο υβριδικό σύστημα του V6 TDI, τρεις εξηλεκτρισμένες μονάδες συνεργάζονται για να προσφέρουν έναν εντελώς διαφορετικό, πιο δυναμικό χαρακτήρα. Για πρώτη φορά σε πετρελαιοκινητήρα TDI, ο συμπιεστής αξιοποιείται, στη λειτουργία καύσης και στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα, λειτουργώντας σε διάταξη δύο σταδίων μαζί με το τούρμπο. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά εξαλείφει την υστέρηση και εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ροπή από χαμηλές στροφές.

Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό μεταφράζεται σε αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, άμεση απόκριση χωρίς καθυστερήσεις και επιτάχυνση που θυμίζει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ιδίως στην εκκίνηση. Ο ηλεκτρικός συμπιεστής φτάνει τις 90.000 σ.α.λ. μέσα σε μόλις 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσφέροντας 40% ταχύτερη απόκριση και κάνοντας την απόδοση του κινητήρα πιο άμεση και απολαυστική από ποτέ. Ο νέος κινητήρας της Audi V6 TDI είναι πιστοποιημένος για καύσιμα HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940.

