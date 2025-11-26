«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κόλαση» στην κατάθεση της Σεμερτζίδου στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πηγή: Ρεποερτάζ Κ. Τσαμούρη, Α. Αντωνόπουλος, δελτίο ειδήσεων Σταρ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνικό υψηλής έντασης διαμορφώθηκε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την κατάθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, πρώην υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη και πρώην Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων του κόμματος. Η αντιπαράθεσή της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου οδήγησε πολλές φορές τον πρόεδρο της Επιτροπής να επέμβει για να χαμηλώσουν οι τόνοι.

Οι αιχμηροί διάλογοι με Κωνσταντοπούλου

Στις συνεχείς ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Σεμερτζίδου αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «άδικες επιθέσεις» και ζητώντας να ανακαλέσει. Η Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της μίλησε για «κατάχρηση δημόσιου χρήματος» και κάλεσε τη μάρτυρα «να της κάνει μήνυση».

Η συζήτηση ξέφυγε προς τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία, με την Κωνσταντοπούλου να ρωτάει για Ferrari και Porsche:

Κωνσταντοπούλου: «Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε 20 οχήματα; Ferrari και Porsche; Από τα βότανα;»
Σεμερτζίδου: «Από τα δικά μου σίγουρα όχι, δεν έχω κάτι στο όνομά μου από όσα αναφέρατε». 

Όταν οι φωνές ανέβηκαν ακόμη περισσότερο, ο προεδρεύων έσβησε τα μικρόφωνα.

Οι φωτογραφίες και η ατάκα «Είμαι αγρότισσα με μηχανάκι» 

Η Κωνσταντοπούλου παρουσίασε στη μάρτυρα φωτογραφίες της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Ντόρα Μπακογιάννη και υπουργούς της ΝΔ. Η Πόπη Σεμερτζίδου αντέτεινε ότι από το 2017 είναι αγρότισσα και ότι προσωπικά διαθέτει «μόνο ένα μηχανάκι».

Για τη Ferrari που έχει προκαλέσει σάλο στους τελευταίους μήνες είπε:

«Η Ferrari είναι ιδιοκτησίας του συντρόφου μου από το 2004. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του άντρα μου».

Σχετικά με την Porsche, απάντησε πως είχε αγοραστεί το 2016 από την οικογένεια Μαγειρία.

Καταγγελίες για απειλές

Εμφανώς συγκινημένη η κυρία Σεμερτζίδου υποστήριξε πως δέχεται απειλές:

«Με παίρνουν τηλέφωνο, μου στέλνουν e-mail, φοβάμαι να κυκλοφορήσω». 

Οι «σατανικές συμπτώσεις» με τα λαχεία

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι3ν — κάτι που, κατά την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, θυμίζει το ανάλογο περιστατικό με την οικογένεια του κ. Στρατάκη, επίσης εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Στον διάλογο που ακολούθησε, η Αποστολάκη ρώτησε πόσες φορές κέρδισαν λαχείο, με την απάντηση της μάρτυρος να είναι: «Δεν το θυμάμαι… Αν ήταν μεγάλο το ποσό, θα το θυμόμουν κι εγώ.»

Μέχρι σήμερα έχουν δεσμευτεί 250 τραπεζικοί λογαριασμοί στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ωστόσο, μόλις δέκα δικαιούχοι έχουν αναζητήσει τους λόγους της δέσμευσης, ενώ κανείς δεν έχει επιστρέψει τα χρήματα.

Αναστάτωση και στους νόμιμους αγρότες – Χιλιάδες κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι

Οι εκτεταμένοι έλεγχοι έχουν δημιουργήσει ανησυχία και στους νόμιμους αγρότες ενόψει της πληρωμής του 70% της βασικής ενίσχυσης αυτή την εβδομάδα. Δεν θα πληρωθούν όσοι:

-έχουν κάνει λάθη στις αιτήσεις,

-δεν επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία τους στον έλεγχο,

-δηλώνουν την επιδότηση ως μοναδικό εισόδημα.

Στις παρεμβάσεις τους μέσω Skype, οι Κώστας Τζέλας (πρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας) και Παύλος Σατολιάς (πρόεδρος ΕΘΕΑΣ) επανέλαβαν τις ανησυχίες που είχαν ήδη εκφράσει.  
 

