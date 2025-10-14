Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η «Ίδια κατάληξη» - Εσύ τη... βλέπεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 14/10/2025 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.
Τα γράμματα στον πίνακα δεν ήταν λίγα, ωστόσο η Μαρία δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
Κάνε τώρα τη δική σου προσπάθεια. Ίσως τα πας καλύτερα!
