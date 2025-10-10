Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!

Εσύ θα το έβρισκες;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.25 , 20:31 Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή
10.10.25 , 20:24 Το Star στην αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα
10.10.25 , 19:45 Κυριακή Μάλαμα: Στο Ηρώδειο, στο πλευρό του αδελφού της, Σωκράτη Μάλαμα
10.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!
10.10.25 , 19:37 Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός γνωστού εστιατορίου στη Βουλιαγμένη
10.10.25 , 19:16 «Κλείδωσαν» οι πληρωμές στους αγρότες
10.10.25 , 18:42 Μανώλης Μητσιάς: Η σύζυγος και ο γιος του τον καμάρωσαν στο Ηρώδειο
10.10.25 , 18:36 Ακίνητα: Πώς κερδίζουν οι ιδιοκτήτες έως 36 μήνες αφορολόγητα ενοίκια
10.10.25 , 18:30 Cash or Trash: «All in» από τη Δέσποινα Μοιραράκη για το σερβίτσιο τσαγιού
10.10.25 , 18:22 Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα
10.10.25 , 17:58 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς: «Της έδωσα σφαλιάρα & την κλώτσησα στο κεφάλι»
10.10.25 , 17:50 Ανάρπαστο το πιο αλλόκοτο φωτιστικό του Cash or Trash
10.10.25 , 17:26 Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!
10.10.25 , 17:06 Μαρτίκας: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει επανασύνδεση με τη Βρισηίδα
10.10.25 , 16:54 Νικόλας Πουλμέντης: Από τα Κύθηρα στις κορυφαίες κουζίνες της Νέα Υόρκης
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα
Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός γνωστού εστιατορίου στη Βουλιαγμένη
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο βασικός κληρονόμος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Θέμης Αδαμαντίδης: Αυτή είναι η... γυναίκα του, που ήταν μαζί στο παρελθόν!
GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp
Τέλος τα ραντεβού για νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 10/10/2025 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα.Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Γ,  το Μ,  ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!

Αν και εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Μήπως εσύ φανείς πιο τυχερός; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top