Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 10/10/2025 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό Συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα.Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Γ, το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Αν και εμφανίστηκαν αρκετά γράμματα στον πίνακα ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Μήπως εσύ φανείς πιο τυχερός;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης