Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 13/10/2025 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Κ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τα γράμματα στον πίνακα ήταν παραπάνω από αρκετά κι έτσι η Σοφία έλυσε τον γρίφο σε λίγα δευτερόλεπτα!

Κάνε την προσπάθειά σου τώρα, αλλά χωρίς... κλεφτές ματιές!

