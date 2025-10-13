Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 13/10/2025 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Κ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!
Τα γράμματα στον πίνακα ήταν παραπάνω από αρκετά κι έτσι η Σοφία έλυσε τον γρίφο σε λίγα δευτερόλεπτα!
Κάνε την προσπάθειά σου τώρα, αλλά χωρίς... κλεφτές ματιές!
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.