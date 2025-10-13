Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 13/10/2025 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν και το Κ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Το «Κοινό Συνθετικό» και μπλόκαρε τον παίκτη!

Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;

Τα γράμματα στον πίνακα ήταν παραπάνω από αρκετά κι έτσι η Σοφία έλυσε τον γρίφο σε λίγα δευτερόλεπτα! 

Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος μπλόκαρε τον παίκτη στον τελικό

Κάνε την προσπάθειά σου τώρα, αλλά χωρίς... κλεφτές ματιές!

