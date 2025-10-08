Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος μπλόκαρε τον παίκτη στον τελικό

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 8/10/2025 στο Star, ο Τίμος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ρ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα αν και ήταν αρκετά ήταν στην αρχή του γρίφου, γεγονός που δε βοήθησε τον παίκτη να βρει τη λύση.

Θες να προσπαθήσεις κι εσύ;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης