Δημοσκόπηση ALCO: Πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

«Αδιάφορα» για τους περισσότερους τα πιθανά κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού

Πολιτικη
Πηγή: ALCO/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων ALPHA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με διαφορά 13 μονάδων  προηγείται η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση στα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco που παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.  Η Ελληνική Λύση περνά στην τρίτη θέση, ενώ, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στην τέταρτη.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου :

ΝΔ: 23,5%
ΠΑΣΟΚ: 10,5%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,4%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 7,9%
ΚΚΕ: 7,1%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,8%
ΜέΡΑ25: 2,6%
ΝΙΚΗ: 2,2%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: 1,8%
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,3%

Δημοσκόπηση Alco: Οι απαντήσεις για ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από Τσίπρα και Καρυστιανού

Την ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα το 48% των ερωτωμένων τη χαρακτηρίζει «αδιάφορη», αρνητικά την  αντιμετωπίζει το 32% των ερωτηθέντων, ενώ το 17% την αντιμετωπίζει θετικά.

ALCO: Οι απαντήσεις για το πιθανό κόμμα Τσίπρα

ALCO: Οι απαντήσεις για το πιθανό κόμμα Τσίπρα  

Όσον αφορά την πιθανή ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το  40% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει «αδιάφορα» το ενδεχόμενο, το 29% αρνητικά και το  26% αρνητικά. Να σημειωθεί ότι η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να αντλεί μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νίκη.

Ακόμη, στο «πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα», οι πολίτες απάντησαν στη δημοσκόπηση της ALCO ως εξής:

•    Καθόλου – 31%
•    Λίγο – 16%
•    Αρκετά – 26%
•    Πολύ – 18%
•    Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 12%

