Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»

Η υπόσχεση που είχε δώσει στη μητέρα της η νικήτρια του GNTM 2025

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 30.01.26, 12:45
Η Ξένια Τσιρκόβα αποκλειστικά στο star.gr και την Kατερίνα Καραγιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο καιρό μετά τη μεγάλη βραδιά που την ανέδειξε νικήτρια του GNTM 2025, η Ξένια Τσιρκόβα μάς συνάντησε σε ένα ήσυχο καφέ και μας μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της έκτοτε. Με την αυτοπεποίθηση του τίτλου πλέον στις αποσκευές της, αλλά και με την ίδια προσγειωμένη προσέγγιση των πραγμάτων το 25χρονο μοντέλο μίλησε για όλα.

Ξένια Τσιρκόβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα

ξενια

Η Ξένια ξεκίνησε την κουβέντα περιγράφοντας τα συναισθήματα που την πλημμύρισαν όταν ανακοινώθηκε το όνομά της τη βραδιά του τελικού. Για εκείνη, δεν ήταν απλώς η κατάκτηση ενός τίτλου, αλλά η εκπλήρωση μιας βαθιάς υπόσχεσης στον εαυτό της και τη μητέρα της.

Όπως εξήγησε η ίδια: «Ένιωσα ότι η υπόσχεση που είχα δώσει στον εαυτό μου και τη μαμά μου, ότι την κατάφερα. Και ήταν έτσι πολύ full circle moment». Η νικήτρια του GNTM τόνισε πως η νίκη της αποτελεί απόδειξη ότι η πίστη στον εαυτό σου είναι το πρώτο βήμα για να πείσεις και τους άλλους.

«Πήγα για κάτι πολύ συγκεκριμένο και κατά κάποιο τρόπο δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ευκαιρία που της δόθηκε ήταν «μία στο εκατομμύριο» και δε θα επέτρεπε στον εαυτό της να μην τα δώσει όλα.

Η απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο GNTM

Η διαδρομή της Ξένιας προς την κορυφή - όπως μας είπε- δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Η ίδια θυμάται τότε που ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα τον Οκτώβριο του 2024. Δούλευε ως προπονήτρια αλλά και την εστίαση για να  βγάλει τα προς το ζην, ενώ το μόντελινγκ φαινόταν τότε ένας μακρινό όνειρο. 

Η ίδια περιγράφει εκείνη την περίοδο ως το δικό της «σημείο μηδέν». «Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι το rock bottom δεν υπάρχει. Ότι από το rock bottom, που θεωρούσα ότι ήμουν στις αρχές, δεν υπάρχει πιο κάτω να πας. Υπάρχει μόνο πάνω», είπε στo star.gr υπογραμμίζοντας πως η απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ένιωθε πως δεν είχε τίποτα να χάσει, παρά μόνο να κερδίσει!

Όταν η κουβέντα στράφηκε στα πρακτικά ζητήματα του επάθλου, η Ξένια έδειξε πόσο ρεαλιστικά βλέπει τα πράγματα. Τα χρήματα και το αυτοκίνητο δεν είναι γι' αυτήν απλώς δώρα, αλλά εργαλεία για τη δουλειά της.

«Το αυτοκίνητο είναι για να πηγαίνω στα castings μου, τα χρήματα είναι η ασφάλειά μου», δήλωσε. Μάλιστα, με πολύ χιούμορ, αποκάλυψε πως αν και κέρδισε το αυτοκίνητο, δεν έχει ακόμα δίπλωμα οδήγησης! «Τώρα θα το βγάλω! Είχα ξεκινήσει, δηλαδή τη βδομάδα που μπήκαμε μέσα στο σπίτι, είχα ακυρώσει το πρώτο μάθημα οδήγησης, οπότε έγινε manifest αλήθεια», ανέφερε γελώντας, υποσχόμενη να τηλεφωνήσει στη σχολή οδηγών αμέσως μετά τη συνέντευξη.

Η ζωή στην Κέρκυρα και το Cheerleading

Μιλώντας για το παρελθόν της, η Ξένια εξομολογήθηκε πως δεν ήταν ποτέ το «διάσημο κορίτσι του σχολείου». Ήταν ένα παιδί κλειστό, που περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σπίτι

«Ήμουν πολύ κλειστό παιδί μεγαλώνοντας. Είχα πάντα μία φιλενάδα και ήμουν έτσι... πήγαινα σχολείο, σπίτι, έκλεινα την πόρτα του δωματίου μου», είπε, σημειώνοντας πως αυτή η εσωστρέφεια την ακολουθούσε μέχρι τα πρώτα χρόνια του πανεπιστημίου.

Η μεγάλη της αγάπη, ωστόσο, ήταν ο αθλητισμός. Μετά τη ρυθμική γυμναστική, ανακάλυψε στην Κέρκυρα το cheerleading, το οποίο «ερωτεύτηκε» και υπηρέτησε τόσο ως αθλήτρια όσο και ως προπονήτρια. «Είμαι πολύ προστατευτική και πορωμένη με αυτό το άθλημα. Θεωρώ ότι μέχρι και στο GNTM μου ήτανε και αυτό μαζί μου και ήξερα ότι θα πάω εκεί και θα εκπροσωπώ κάτι», εξήγησε, συνδέοντας την πειθαρχία του αθλητισμού με την επιτυχία της στον διαγωνισμό.

ξενια τσιρκοβα

Πέρα από το μόντελινγκ, η Ξένια είναι και πτυχιούχος. Σπούδασε Οπτικοακουστικές Τέχνες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ορκίστηκε πρόσφατα. Οι γνώσεις της στη φωτογραφία, τα γραφικά και το τεχνικό κομμάτι της εικόνας αποτελούν για εκείνη ένα επιπλέον όπλο στη βιομηχανία της μόδας. «Με βοηθάει και στη δουλειά μου, γιατί έχω αντίληψη και του τεχνικού κομματιού, οπότε μπορώ να το αξιοποιώ υπέρ μου», κατέληξε, κλείνοντας τη συνέντευξη με ένα πλατύ χαμόγελο και μεγάλη ανυπομονησία για όσα επαγγελματικά βήματα ακολουθούν.

