Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Δυσκολεύτηκα πολύ να κάνω παιδί»

Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες μέχρι να γίνει μητέρα στα 44 της

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πέγκυ Σταθακοπούλου μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί, αποκτώντας την κόρη της στα 44 της.
  • Τόνισε τη σημασία της επιμονής και της δύναμης για τις γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες.
  • Αναφέρθηκε στις φοβίες που είχε τον πρώτο χρόνο της μητρότητας, υπογραμμίζοντας τη φυσικότητα αυτών των συναισθημάτων.
  • Η κόρη της, Χριστίνα, σπουδάζει Ιατρική στην Κρήτη και είναι περήφανη για τη μητέρα της.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 18/3 η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η οποία μίλησε για τις προσπάθειές της να αποκτήσει παιδί, αλλά και τον ερχομό της κόρης της στα 44 της. 

Πέγκυ Σταθακοπούλου: H ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με την κόρη της

«Η αλήθεια είναι που δεν κάνει να τα λέμε αυτά, πως ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και είχα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Το έκανα 44 ετών. Και δίνουμε μήνυμα στις γυναίκες ότι με επιμονή, με δύναμη, αν θέλουν να γίνουν μητέρες, μπορούν να γίνουν μητέρες. Καλά, εγώ έχω και την αντίληψη ότι ακόμα κι αν βιολογικά δεν μπορεί κάποιος τελικά, τόσα παιδιά είναι εκεί έξω.

Άλλωστε μαμά γίνεσαι απ’ τη στιγμή που το πάρεις στην αγκαλιά σου, με το πρώτο του κλάμα, με το πρώτο του δάκρυ… Οπότε, ναι, μπορούμε να γίνουμε γονείς και πιο μεγάλοι» ανέφερε αρχικά η Πέγκυ Σταθακοπούλου.

«Πρέπει να πω ότι κι εγώ τον πρώτο χρόνο, ήμουνα γεμάτη φοβίες. Και είναι τόσο όμως φυσιολογικό, γιατί κρατάς στην αγκαλιά σου ένα πλάσμα που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει, ποιο είναι, τι σου ζητάει κάθε φορά. Αλλά νομίζω ότι αν από την πρώτη στιγμή το αντιμετωπίσουμε σαν έναν άλλον άνθρωπο και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, μέσα από τα πενιχρά του μέσα, το κλάμα του, την γκρίνια του, τι θέλει… νομίζω ότι αυτό θα μας συνοδεύει και μετά» συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου με την κούκλα κόρη της, Χριστίνα / Πηγή: Instagram @peggy.stathakopoulou

Η Πέγκυ Σταθακοπούλου απέκτησε την κόρη της από τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Καλδή. Η όμορφη Χριστίνα σπουδάζει Ιατρική στην Κρήτη και είναι το καμάρι της διάσημης μαμάς της. 

 

