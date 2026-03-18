Τιμές Καυσίμων: «Παράθυρο» Κυβέρνησης για προσωρινή μείωση φόρων

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον και με δεδομένες τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, συνεδριάζουν αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε για πρώτη φορά θέμα μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα (ΕΦΚ), εφόσον το επιτρέψουν οι Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Star Γιώργος Παππούς, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, η σύνοδος κορυφής της ΕΕ είναι αυτή που θα κρίνει τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, μετά τη νέα μεγάλη αύξηση στη διεθνή τιμή πετρελαίου τις τελευταίες μέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η διεθνής τιμή πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 106 δολάρια το βαρέλι.

Ήδη η Αυστρία μείωσε την τιμή του ΕΦΚ στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης,

Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση έχει στη φαρέτρα της Plan B με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης για το ενεργειακό κόστος.

