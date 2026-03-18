Τιμές Καυσίμων: «Παράθυρο» Κυβέρνησης για προσωρινή μείωση φόρων

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ θα κρίνει τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, εφόσον το επιτρέψουν οι Βρυξέλλες.
  • Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ θα αποφασίσει για μέτρα στήριξης λόγω της αύξησης της τιμής πετρελαίου.
  • Η διεθνής τιμή πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 106 δολάρια το βαρέλι.
  • Η Αυστρία έχει ήδη μειώσει τον ΕΦΚ για πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη.
  • Η ελληνική κυβέρνηση διαθέτει Plan B για στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης του ενεργειακού κόστους.

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον και με δεδομένες τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, συνεδριάζουν αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε για πρώτη φορά θέμα μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα (ΕΦΚ), εφόσον το επιτρέψουν οι Βρυξέλλες. 

Κυβέρνηση: Δεν στέλνουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Star Γιώργος Παππούς, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, η σύνοδος κορυφής της ΕΕ είναι αυτή που θα κρίνει τα μέτρα στήριξης για το  ενεργειακό κόστος, μετά τη νέα μεγάλη αύξηση στη διεθνή τιμή πετρελαίου τις τελευταίες μέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι η διεθνής τιμή πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα 106 δολάρια το βαρέλι

Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι  για την προστασία των καταναλωτών

Ήδη η Αυστρία μείωσε την τιμή του ΕΦΚ στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης,  

Την ίδια στιγμή  η Κυβέρνηση έχει στη φαρέτρα της Plan B με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης για το ενεργειακό κόστος.       
 

