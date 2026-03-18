Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο με τον «δράκο» που είχε σπείρει τον τρόμο

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο «δράκος» του Πειραιά, ο οποίος είχε σπείρει τον τρόμο σε πολλές περιοχές. Ο άνδρας κατηγορείται για έξι περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και για απόπειρα βιασμού.

Τα θύματά του ήταν ηλικίας από 17 έως και 35 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στόχευε γυναίκες, οι οποίες περπατούσαν μόνες τους, πήγαιναν στη δουλειά τους ή γύριζαν στα σπίτια τους. Τις παρακολουθούσε αρκετά μέτρα και μόλις έβρισκε την ευκαιρία τις πλησίαζε και έκανε την επίθεση, προκειμένου να βγάλει τα αρρωστημένα του ένστικτα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Star έχει καταγραφεί μία από τις επιθέσεις σε ανυπεράσπιστο υποψήφιο θύμα του.

«Είχα βγάλει το σκύλο μου βόλτα, 7 και 10 το πρωί, και την ώρα που περπατούσα στον δρόμο, χωρίς να πάρω χαμπάρι κάτι, χωρίς να αντιληφθώ δηλαδή κάτι, με πλησίασε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Με έπιασε στα οπίσθια, πολύ άσχημα όμως, με άσχημο τρόπο και πολύ δυνατά. Και με προσπέρασε και έφυγε. Τρομοκρατήθηκα κιόλας, ήταν και αρκετά νωρίς το πρωί. Με είχε εντοπίσει πριν περάσω, και με περίμενε στη γωνία για να περάσω. Αυτό ήταν το πιο σοκαριστικό απ' όλα», περιέγραψε μία από τις γυναίκες.

Πειραιάς: Πώς εντόπισαν και συνέλαβαν τον «δράκο»

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψή του έπαιξαν οι καταθέσεις και οι περιγραφές των γυναικών.

Έτσι, τη Δευτέρα, η αστυνομική ομάδα ΔΙΑΣ είδε έναν περίεργο άνδρα να κινείται στην οδό Δημοκρατίας στον Πειραιά και τον σταμάτησε για έλεγχο. Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Τους χτύπησε με τα χέρια του και με τα πόδια του. Τελικά του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Τότε συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο άνθρωπος που είχαν μπροστά τους ταίριαζε με τις περιγραφές των γυναικών. Κάλεσαν τα θύματα στο τμήμα, έκαναν την αναγνώριση και έτσι οδηγείται πλέον αύριο στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star