Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας

Μυστήριο συγκλονίζει τη Βέροια, αφού νεαρή κοπέλα βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας το βράδυ της Τρίτης 17/3.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, αργά περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 17/3, κοπέλα 24 ετών βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Περαστικοί είδαν το κορίτσι σε άθλια κατάσταση κι έσπευσαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ αλλά και την αστυνομία. Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να πάει στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για άγριο ξυλοδαρμό. Η κοπέλα φέρει βαριά τραύματα μόνο στο κεφάλι και στο πρόσωπο, που μαρτυρούν πόσο βάναυσα χτυπήθηκε.

Το συμβάν έχει αναλάβει η Ασφάλεια Βέροιας.