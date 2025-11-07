Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βέροια όπου τόσο ο 45χρονος ληστής όσο και το 21χρονο θύμα του θα κληθούν να απολογηθούν στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας και οι δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησίας σε βαθμό κακουργήματος!



Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, όταν ο 45χρονος στάθμευσε κοντά στο όχημα όπου επέβαιναν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Ο δράστης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, κατά του αυτοκινήτου του ζευγαριού χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει. Στη συνέχεια τους λήστεψε, αποσπώντας τα κινητά τους τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Το περιστατικό έλαβε αιματηρή τροπή όταν ο 45χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση του 21χρονου, απαίτησε από τον νεαρό να τον ακολουθήσει στο αυτοκίνητό του, με σκοπό να μεταβούν σε ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων.

Τη στιγμή που ο 21χρονος εισήλθε στο όχημα του δράστη του απέσπασε το όπλο και ακολούθησε συμπλοκή τους, κατά τη διάρκεια της οποίας η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα ο 45χρονος να τραυματιστεί στον θώρακα.

Ο 21χρονος κατέθεσε πάντως ότι αμέσως μετά τον πυροβολισμό προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, πιέζοντας την πληγή, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ειδοποιήσει η 20χρονη.

Ο 45χρονος χειρουργήθηκε και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος.



