Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!

Κατηγορείται ο ίδιος αλλά και το 21χρονο θύμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.11.25 , 20:36 LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!
07.11.25 , 20:30 Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια
07.11.25 , 19:57 Σε 3 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 5.500 ευρώ καταδικάστηκε ο τενόρος
07.11.25 , 19:45 Σύμβαση 717 για σιδηρόδρομο: Απόφαση «κόλαφος»
07.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να σκεφτείς τις λέξεις που Πάνε Πακέτο;
07.11.25 , 19:39 Το GAC Hyptec SSR καταρρίπτει Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness
07.11.25 , 19:27 Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
07.11.25 , 19:15 Πόθεν Έσχες: Νέα πλατφόρμα με αυτόματη άντληση τραπεζικών στοιχείων
07.11.25 , 19:07 Φαρσαράκης: «Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, ένα δέντρο και λιποθύμησα»
07.11.25 , 18:54 Cash or Trash: Παγώνης vs Τσαγκαράκης: Ποιος θα φορέσει το καπέλο Gucci;
07.11.25 , 18:34 Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
07.11.25 , 18:27 Βέροια: Ο ληστής τραυματίστηκε από το όπλο του στην πάλη με το θύμα!
07.11.25 , 18:15 Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
07.11.25 , 18:09 3+1 «άγνωστοι» προορισμοί στην Ελλάδα για αξέχαστες διακοπές
07.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η επιστροφή της Σέλμα και η πρόσκληση για ποτό στον Σταυρίδη
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Β. Τουρνάς
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Δείτε πώς είναι σήμερα
Νάταλι Κάκκαβα: Στα επείγοντα μετά από περιπέτεια υγείας
Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Μελίνα Μακρή: «Το παιδί μου είναι 3,5 ετών και δεν μιλάει ακόμα»
Βορίζια: Οι δύο συλληφθέντες του βίντεο με το καλάσνικοφ μαζί σε γλέντια
LILA: Η ηλικία, η καταγωγή, το πραγματικό όνομα και τα hits της!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: βίντεο Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βέροια όπου τόσο ο 45χρονος ληστής όσο και το 21χρονο θύμα του θα κληθούν να απολογηθούν στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας και οι δύο κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησίας σε βαθμό κακουργήματος!
 
Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια, όταν ο 45χρονος στάθμευσε κοντά στο όχημα όπου επέβαιναν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Ο  δράστης πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, κατά του αυτοκινήτου του ζευγαριού χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει. Στη συνέχεια τους λήστεψε, αποσπώντας τα κινητά τους τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Βέροια: 8χρονο παιδί παρασύρθηκε από ΙΧ - Πώς γλίτωσε από θαύμα

Το περιστατικό έλαβε αιματηρή τροπή όταν  ο 45χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση του 21χρονου, απαίτησε από τον νεαρό να τον ακολουθήσει στο αυτοκίνητό του, με σκοπό να μεταβούν σε ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων.

Τη στιγμή που ο 21χρονος εισήλθε στο όχημα του δράστη του απέσπασε το όπλο και ακολούθησε συμπλοκή τους,  κατά τη διάρκεια της οποίας η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα ο 45χρονος να τραυματιστεί στον θώρακα.

Συνελήφθη ο ληστής των αλυσίδων - Τι υποστήριξε

Ο 21χρονος κατέθεσε πάντως ότι αμέσως μετά τον πυροβολισμό προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, πιέζοντας την πληγή, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ, το οποίο είχε ειδοποιήσει η 20χρονη. 

Ο 45χρονος χειρουργήθηκε και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος.  
   
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΡΟΙΑ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΗΣΤΗ
 |
ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ ΟΠΛΟΥ
 |
ΛΗΣΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top