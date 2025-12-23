Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των εν Κρήτη 10 μαρτύρων και Οσίου Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής.

Ο Όσιος Νήφων επίσκοπος Κωνσταντιανής (ή Κωνσταντιανής κατὰ Ἀλεξάνδρειαν) ήταν ένας ασκητής ιεράρχης του 4ου αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Αθανασίου, γνωστός για τον θαυμαστό βίο, τις ασκητικές του αρετές (ταπείνωση, προσευχή, νηστεία) και τα θαύματά του, που εορτάζει στις 23 Δεκεμβρίου.

Η ζωή του αναφέρεται σε αρχαίους κώδικες και μεταγενέστερα κείμενα, και η βιογραφία του αποτελεί έμπνευση για τους πιστούς, έχοντας εκδοθεί σε πολλές μορφές. 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νήφων *

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:38 και θα δύσει στις 18:10. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 3.1 ημερών

