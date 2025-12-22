Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»

Μια απρόσμενη εξέλιξη είχαμε στην εκπομπή Real View, την ώρα που η εκπομπή άνοιγε συζήτηση για περιστατικά παρενόχλησης, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κι ενώ στην οθόνη προβαλλόταν σχετική κάρτα με το θέμα της συζήτησης, η Σοφία Μουτίδου ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η ροή της κουβέντας.

«Παιδιά, συγγνώμη, είμαι χάλια», είπε εμφανώς καταβεβλημένη στον αέρα, προκαλώντας άμεση ανησυχία στο πάνελ.

Η Έλενα Χριστοπούλου έσπευσε να τη ρωτήσει: «Θέλεις νεράκι;». «Ναι, ναι», απάντησε η Σοφία Μουτίδου, με την παραγωγή να παρεμβαίνει άμεσα για να της προσφερθεί βοήθεια.