Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»

Η αντίδραση των τριών συμπαρουσιαστριών της

Μια απρόσμενη εξέλιξη είχαμε στην εκπομπή Real View, την ώρα που η εκπομπή άνοιγε συζήτηση για περιστατικά παρενόχλησης, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Σοφία Μουτίδου και Αχιλλέας Μπέος σε αδιανόητο καβγά on air

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κι ενώ στην οθόνη προβαλλόταν σχετική κάρτα με το θέμα της συζήτησης, η Σοφία Μουτίδου ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η ροή της κουβέντας.

Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»

«Παιδιά, συγγνώμη, είμαι χάλια», είπε εμφανώς καταβεβλημένη στον αέρα, προκαλώντας άμεση ανησυχία στο πάνελ.

Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»

Η Έλενα Χριστοπούλου έσπευσε να τη ρωτήσει: «Θέλεις νεράκι;». «Ναι, ναι», απάντησε η Σοφία Μουτίδου, με την παραγωγή να παρεμβαίνει άμεσα για να της προσφερθεί βοήθεια.

ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
REAL VIEW
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
