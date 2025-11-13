Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»

Όσα αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σοφία Μουτίδου που βγήκε στο The Real View το βράδυ της Πέμπτης μέσω σύνδεσης μιας κι είχε άλλη επαγγελματική υποχρέωση, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν την είχε πάρει τηλέφωνο αρχισυντάκτης εκπομπής για να της πει να βγει στον αέρα μόνο για να καβγαδίσει. 

Η Μουτίδου μετά την αποχώρηση Γκλέτσου: «Ήθελα να βγάλω selfie μαζί του»

Στη συνέχεια μίλησε και για το περιστατικό της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου, με τον Απόστολο Γκλέτσο που τα βρόντηξε κι έφυγε από την εκπομπή του OPEN, μετά κι από ερωτήσεις που δέχθηκε και ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν ήταν... στημένο! 

Η Σοφία Μουτίδου ξεκαθάρισε ότι ο τσακωμένος με τον Απόστολο Γκλέτσος δεν ήταν στημένος

Η Σοφία Μουτίδου ξεκαθάρισε ότι ο τσακωμένος με τον Απόστολο Γκλέτσος δεν ήταν στημένος

«Με πήρε τηλέφωνο αρχισυντάκτης πριν από κάποια χρόνια και μου είπε “θα πει κάτι εναντίον σου, θα πεις εσύ τη γνώμη σου, θα γίνει μια μάχη στον αέρα, θα σου κάνει πολύ καλό αυτό”. Τον ρώτησα, λοιπόν, "'Όταν με πήρες τηλέφωνο, συγκεκριμένα εμένα, φανταζόσουν ότι θα δεχθώ;". Και μου είπε “όχι, ΟΚ, κανένα πρόβλημα, τα λέμε”. Δε θίχθηκε», ανέφερε αρχικά. 

Σοφία Μουτίδου: «Έχασα δουλειά με το σκηνικό με τον Απόστολο Γκλέτσο»

Σοφία Μουτίδου: «Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο»

«Πολύς κόσμος είπε ότι αυτό με τον Γκλέτσο ήταν στημένο. Με ρώτησε ένας φίλος μου και του είπα: "Για να το λες εσύ, φαντάσου τι θα σκέφτεται ο κόσμος". Φυσικά η δράση θα φέρει αντίδραση κι η δική μου δράση ήταν αντίδραση σε κάτι άλλο. Απλώς ο κόσμος έχει φτάσει στο σημείο να αναρωτιέται τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα», δήλωσε η Σοφία Μουτίδου.

Back to Top