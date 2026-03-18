Προβληματισμένη η Κατερίνα Καινούργιου: Η απόφαση για την κόρη της

«Δε θέλω να ανεβάσω το παιδί μου στα social media»

18.03.26 , 17:07 MasterChef: «Αν είναι εντός θέματος, σε αυτό θα πάει ο πόντος!»
18.03.26 , 16:52 Έρχεται voucher για φθηνό leasing - Οι δικαιούχοι
18.03.26 , 16:51 Τιμές Καυσίμων: «Παράθυρο» Κυβέρνησης για προσωρινή μείωση φόρων
18.03.26 , 16:25 Γιατί η Ελλάδα απαιτεί τέλος άδειας 2 εκατ. για διαχειριστές online καζίνο
18.03.26 , 16:17 Λασκαράκη για χωρισμό με Τσιμιτσέλη: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά»
18.03.26 , 16:07 Mπαρτζώκας: Τι είπε για το παιχνίδι με την Μπασκόνια
18.03.26 , 15:58 Πύρρος Δήμας- Αφροδίτη Σκαφίδα: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
18.03.26 , 15:57 Ιράν: Χτυπήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κοίτασματα φυσικού αερίου στον κόσμο
18.03.26 , 15:50 Ιωάννινα: Σοκάρει η μητέρα του 17χρονου - «Πήγαν να σκοτώσουν το παιδί μου»
18.03.26 , 15:35 Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο με τον «δράκο» που είχε σπείρει τον τρόμο
18.03.26 , 15:29 Στο Εδώλιο Ξανά Ο Πατέρας Αντώνιος Για Το Αδίκημα Της Κατάχρησης Ανηλίκου
18.03.26 , 15:14 Πέθανε Ο Κύπριος Σεφ Ανδρέας Μαυρομμάτης
18.03.26 , 15:12 Πέγκυ Σταθακοπούλου: «Δυσκολεύτηκα πολύ να κάνω παιδί»
18.03.26 , 15:04 Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας
18.03.26 , 14:54 Προβληματισμένη η Κατερίνα Καινούργιου: Η απόφαση για την κόρη της
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Δέσποινα Βανδή: Η street style εμφάσινη με gucci φουλάρι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Η μεγάλη απόφαση για την κόρη της και τα social
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε ανησυχία για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αλλοιώνουν φωτογραφίες παιδιών.
  • Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και πλησιάζει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας την κόρη της.
  • Ανέφερε ότι έχει αλλάξει την οπτική της σχετικά με τη δημοσίευση παιδικών φωτογραφιών στα social media.
  • Δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να δημοσιεύσει φωτογραφίες της κόρης της μέχρι κάποια ηλικία, λόγω των κινδύνων.
  • Η τοποθέτησή της άνοιξε συζήτηση για τα όρια της έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο.

Έντονο προβληματισμό εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, με αφορμή ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα που προβλήθηκε σχετικά με εφαρμογές στο διαδίκτυο, οι οποίες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αλλοιώσουν φωτογραφίες παιδιών και να τις διαρρεύσουν.

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»

Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς σε λίγες ημέρες μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης της, δεν έκρυψε την ανησυχία της για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα social media, ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά.

 

Μιλώντας με ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στο πόσο έχει αλλάξει η οπτική της πάνω στο θέμα της δημοσίευσης παιδικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως, όσο πλησιάζει η στιγμή που θα κρατήσει το παιδί της στην αγκαλιά της, καρπό της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τόσο πιο επιφυλακτική γίνεται.

Καινούργιου: «Μου στέλνουν οι φίλες και μου λένε θα γεννήσεις στο πλατό;»

«Πολλές φορές φίλες μου και κουμπάρες μου βάζουν τα παιδάκια τους στα social. Εγώ έχω αρχίσει λίγο και διαφωνώ. Αν έχω την έγκριση του γονέα, θα το βάλω. Αλλά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι και συζητάω με τον άντρα μου, ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social, μέχρι κάποια ηλικία τουλάχιστον, γιατί φοβάμαι αυτό που μπορεί να γίνει μετά. Και blur να βάλεις, υπάρχουν εφαρμογές με τη βοήθεια του AI που μπορεί να γδύσουν παιδάκια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς

Η τοποθέτησή της άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και οι κίνδυνοι γίνονται όλο και πιο δύσκολο να ελεγχθούν.

Η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή της κόρης της, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητάς της.

