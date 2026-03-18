Προβληματισμένη η Κατερίνα Καινούργιου: Η απόφαση για την κόρη της

Έντονο προβληματισμό εξέφρασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, με αφορμή ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα που προβλήθηκε σχετικά με εφαρμογές στο διαδίκτυο, οι οποίες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αλλοιώσουν φωτογραφίες παιδιών και να τις διαρρεύσουν.

Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς σε λίγες ημέρες μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει με ανυπομονησία τον ερχομό της κόρης της, δεν έκρυψε την ανησυχία της για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα social media, ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά.

Μιλώντας με ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στο πόσο έχει αλλάξει η οπτική της πάνω στο θέμα της δημοσίευσης παιδικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως, όσο πλησιάζει η στιγμή που θα κρατήσει το παιδί της στην αγκαλιά της, καρπό της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, τόσο πιο επιφυλακτική γίνεται.

«Πολλές φορές φίλες μου και κουμπάρες μου βάζουν τα παιδάκια τους στα social. Εγώ έχω αρχίσει λίγο και διαφωνώ. Αν έχω την έγκριση του γονέα, θα το βάλω. Αλλά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι και συζητάω με τον άντρα μου, ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social, μέχρι κάποια ηλικία τουλάχιστον, γιατί φοβάμαι αυτό που μπορεί να γίνει μετά. Και blur να βάλεις, υπάρχουν εφαρμογές με τη βοήθεια του AI που μπορεί να γδύσουν παιδάκια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή της άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και οι κίνδυνοι γίνονται όλο και πιο δύσκολο να ελεγχθούν.

Η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή της κόρης της, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητάς της.