Μάστορας για Καληφώνη: «Το κορίτσι μου είναι το πιο μυρωδάτο λουλούδι»

Τα τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του- «Δεν παίζει να κοιμηθούμε χωριστά»

Τα τρυφερά λόγια του Χρήστου Μάστορα για τη σύντροφό του και όσα είπε για τη σχέση τους στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού/ βίντεο Happy Day
  • Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε τρυφερά για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, χαρακτηρίζοντάς την "το πιο μυρωδάτο λουλουδάκι".
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από τα τέλη του 2022 και συγκατοικεί από νωρίς, χωρίς να κοιμούνται χωριστά.
  • Ο Μάστορας τόνισε τη σημασία του να μοιράζονται τον ίδιο χώρο, ακόμα και στη σιωπή.
  • Η Καληφώνη επιβεβαίωσε τη σχέση τους στις αρχές του 2023, δημοσιεύοντας κοινή φωτογραφία τον Φεβρουάριο.

Με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μίλησε ο Χρήστος Μάστορας, στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού.

«Το κορίτσι μου είναι το πιο μυρωδάτο λουλουδάκι», παραδέχτηκε ο τραγουδιστής με αφορμή το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα». «Γαρύφαλλα στο μαγαζί, γαρύφαλλα στο σπίτι», συμπλήρωσε με χιούμορ.

Ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την influencer, αν και δε θυμάται ακριβώς πόσα χρόνια είναι ζευγάρι. «Πάμε για τα τέσσερα, δε θυμάμαι. Τα έχω χάσει. Τρία, τέσσερα εκεί», είπε χαρακτηριστικά. 

Χρήστος Μάστορας- Γαρυφαλλιά Καληφώνη στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Παραδέχτηκε πως συγκατοικούν από πολύ νωρίς και πως δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κοιμηθούν χωριστά. «Δεν μπορείς να έχεις σχέση και να μένετε χώρια. Κι ας μη μιλάμε, μπορεί να είμαστε στον ίδιο χώρο, να κοιμηθούμε χωριστά δεν παίζει με τίποτα.  Δηλαδή το να είμαι εγώ στο σαλόνι και να βλέπω τηλεόραση, δεν... και ο άλλος να κοιμάται μέσα όχι», περιέγραψε. 

Στη συνέχεια, εξήγησε πως είναι σημαντικό για τον ίδιο ένα ζευγάρι να βρίσκεται στον ίδιο χώρο και να μοιράζεται ακόμη και τη σιωπή.

«Θεωρώ ότι δεν ταιριάζεις με τον άλλον πραγματικά και ουσιαστικά, αν δεν μπορείτε να είστε σε ένα σαλόνι και να μην ανταλλάσσετε κουβέντα για 10 ώρες, αλλά να είστε παρέα και να σαν να μην υπάρχει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το ωραίο», εξήγησε.

 

Το ζευγάρι είναι μαζί από τα τέλη του 2022. Το πρώτο διάστημα υπήρχαν φήμες για τη σχέση τους, μέχρι που η influencer παραδέχηκε ότι είναι ζευγάρι με τον τραγουδιστή στις αρχές του 2023. Τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, δημοσίευσε στα social media και την πρώτη κοινή τους φωτογραφία. 

