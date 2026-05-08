Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Τι εξετάζουν οι αρχές για την προέλευση και τον σκοπό του

Σκάφος - drone εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα / Βίντεο Σκάι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone στη Λευκάδα από ψαράδες σε θαλάσσια σπηλιά.
  • Το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Βασιλικής και παραλήφθηκε από το Λιμενικό Σώμα.
  • Φέρει προηγμένο εξοπλισμό, πιθανώς USV, που χρησιμοποιείται σε ερευνητικές και επιχειρησιακές αποστολές.
  • Δεν βρέθηκε ύποπτο φορτίο ή εκρηκτική ύλη, το σκάφος παραμένει υπό φύλαξη.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις και άλλες αρχές εξετάζουν την προέλευση και τη χρήση του drone.

Συναγερμός σήμανε στη Λευκάδα, μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους, με τις αρχές να εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την προέλευση και τον σκοπό του.

Το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια σπηλιά στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου Δουκάτο, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ψαράδες το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου στη συνέχεια παραλήφθηκε από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Η εικόνα του μαύρου ταχύπλοου σκάφους προκάλεσε το ενδιαφέρον των αρχών, καθώς φέρει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πρόκειται για USV (Unmanned Surface Vehicle), δηλαδή μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς  σε ερευνητικές, αλλά και επιχειρησιακές αποστολές.

Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν εντοπίστηκε ύποπτο φορτίο ή εκρηκτική ύλη.

Το σκάφος παραμένει υπό τη φύλαξη του Λιμενικού, ενώ ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο έχει αναλάβει συμπληρωματικούς ελέγχους στα τεχνικά του χαρακτηριστικά.

Λευκάδα: Τι εξετάζεται για τη χρήση του θαλάσσιου drone

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το Λιμενικό, την Αστυνομία, αλλά και την ΕΥΠ συνδράμουν στις έρευνες και εξετάζουν την προέλευση αλλά και τον λόγο ύπαρξής του στο σημείο. 

Εξετάζονται διαφορετικά σενάρια σχετικά με τη χρήση του. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να πρόκειται για σκάφος που χρησιμοποιείται σε επιστημονικές αποστολές ή ακόμα και σε παράνομες δραστηριότητες.

Η προέλευση του θαλάσσιου drone μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

