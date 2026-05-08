Εντός της επόμενης εβδομάδας θα γίνει η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 816.000!

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας, με τη διαδικασία ελέγχου και μοριοδότησης να απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου όγκου συμμετοχών.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μοριοδότηση, βάσει της οποίας θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Dnews.gr