Στο αποκλειστικό απόσπασμα του LINGO που είδαμε το πρωί της Παρασκευής στο Breakfast@Star, ο Νίκος Μουτσινάς καλησπέρισε τον Γρηγόρη και τη Στάλια, κοντοστάθηκε όμως με απορία στο όνομα της δεύτερης.

Η Σταυρούλα εξήγησε πως, επειδή στην ομάδα υπήρχαν δύο κοπέλες με το ίδιο όνομα, αναγκάστηκε να επιλέξει το «Στάλια» ως τη δεύτερη καλύτερη επιλογή. Ο παρουσιαστής σχολίασε με χιούμορ την επιλογή της και συνέχισε καλωσορίζοντας τη Σοφία, την Τατιάνα και τον Κωνσταντίνο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με τα γράμματα, η Τατιάνα άρχισε να προφέρει μεμονωμένα στοιχεία, όπως το Α, το Π και το Τ. Ο Νίκος παρατήρησε πως το γράμμα Π δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα, περιμένοντας να δει αν το Τ θα οδηγούσε κάπου, όμως η προσπάθεια φάνηκε να χάνεται. Ξαφνικά, η Τατιάνα βρήκε τη λέξη «άσμα», προφέροντας ένα προς ένα τα γράμματά της.

Ο παρουσιαστής ενθουσιάστηκε με τη λέξη, ενώ η Τατιάνα, σχεδόν σοκαρισμένη από την έμπνευσή της, άρχισε να λέει πως θα τρελαθεί. Όταν εκείνος τη ρώτησε γεμάτος απορία πώς της ήρθε αυτή η ιδέα, εκείνη παραδέχτηκε πως της ήταν εντελώς άγνωστο το πώς λειτούργησε η σκέψη της. Τότε, σχολίασε πως μετά από τόσα επεισόδια θα ήθελε πραγματικά να δει ένα εγκεφαλογράφημα των παικτών, ώστε να καταλάβει πώς ακριβώς γίνονται οι συνάψεις στον εγκέφαλο και γεννιούνται οι λέξεις, κλείνοντας με συγχαρητήρια προς τις παίκτριες.

