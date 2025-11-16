Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνια με τον γιο της - Η τρυφερή στιγμή στο πάρκο

Η Ελένη Φουρέιρα διανύει χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της. Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο γιος της, ο μικρός Ερμής, όλα έχουν αλλάξει, καθώς η προτεραιότητά της είναι -φυσικά- εκείνος.

Την ίδια ώρα, η δημοφιλής τραγουδίστρια ζει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική περίοδο, με το τελευταίο της album «Hybrid» να κάνει… θραύση στις digital πλατφόρμες. Παρ’ όλα αυτά, η Ελένη βρίσκει πάντα χρόνο για τον γιο της και δεν διστάζει να μοιραστεί τρυφερές στιγμές μαζί του.

Χθες, λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα απόλαυσε μια ξέγνοιαστη βόλτα στο πάρκο, παρέα με τον Ερμή και τον νονό του, Πέτρο Τσαπαρδώνη. Μάλιστα, μητέρα και γιος δοκίμασαν τις ικανότητές τους στα πατίνια, με το αποτέλεσμα να είναι τόσο χαριτωμένο όσο και διασκεδαστικό. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «My family».

Η Ελένη Φουρέιρα και ο μικρός Ερμής δοκίμασαν τις ικανότητές τους στα πατίνια

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Ελένη Φουρέιρα είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τον ρόλο της μητέρας και τον Ερμή:

«Ο ρόλος της μαμάς είναι ο πιο σημαντικός. Θεωρώ ότι ο πιο δύσκολος ρόλος στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να είναι γονιός, γιατί φέρνει στη ζωή έναν άνθρωπο και έχει ευθύνη να γίνει άξιος άνθρωπος. Θα πω μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτές τις γυναίκες και δύναμη».

Αναφερόμενη στον μικρό, είχε τονίσει: «Του βάζω τραγούδια, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του αρέσουν κάποια παλιά τραγούδια μου, που τα άκουγε από μικρός. Είναι 2,5 χρονών, δύσκολα καταλαβαίνει τι γίνεται, ακούει και λέει μαμά. Τα λέει όλα με έναν πολύ χαρούμενο τρόπο και πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει κι αυτό θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αποκαλύψει: «Ο Ερμής πρώτα είπε τη λέξη “μπαμπά” και για πολύ καιρό έλεγε μόνο “μπαμπά”. Σκεφτόμουν ότι κάτι έχω κάνει λάθος, αλλά τώρα δε σταματάει να λέει μαμά. Όταν ταξιδεύω στο εξωτερικό για τις συναυλίες μου, μου λείπει πολύ ο γιος μου».