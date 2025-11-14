Ελένη Φουρέιρα: Κοιμήθηκε στο στούντιο!

Το viral βίντεο από το στούντιο που ανέβασε στο TikTok

Η Ελένη Φουρέιρα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει μια ασταμάτητη δύναμη, είναι καλλιτεχνικά ανήσυχη, με εκρηκτική παρουσία πάνω στη σκηνή και ένα πρόγραμμα που δεν σταματά ούτε λεπτό. 

Πίσω όμως από την εντυπωσιακή της εικόνα, η αγαπημένη τραγουδίστρια ζει πλέον μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητας, καθώς πάνω απ’ όλα είναι μαμά.

Ξεχωριστή θέση στη ζωή της έχει ο γιος της, ο μικρός Ερμής, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 7 Φεβρουαρίου 2023, καρπός της σχέσης της με τον γνωστό ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Μποτία. Από τη στιγμή που έγινε μητέρα, η Ελένη Φουρέιρα έχει μοιραστεί πολλές φορές πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπει τη ζωή, τις προτεραιότητες και την επαγγελματική της καθημερινότητα.

Παρότι το πρόγραμμά της παραμένει εξαντλητικό, η ίδια προσπαθεί να αφιερώνει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στον γιο της. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει παραδεχτεί ότι οι ισορροπίες ανάμεσα στην καριέρα και τη μητρότητα είναι απαιτητικές – όμως για εκείνη η παρουσία του Ερμή δίνει νέα δύναμη και έμπνευση.

Αυτήν τη φορά, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο στο TikTok, στο οποίο τη βλέπουμε… να αποκοιμιέται στο στούντιο! Με εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού και ρεαλισμού, συνοδεύει το βίντεο με τη φράση: «Είσαι μάνα».
 

@iamfoureira

δεν κοιμόμουν… λίγο τα μάτια μου ξεκούρασα 🫠🫠🫠😭😭😭

♬ πρωτότυπος ήχος - Foureira

Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο έγινε viral, με χιλιάδες followers να ταυτίζονται με την εξάντληση της καθημερινότητας μιας εργαζόμενης μητέρας.

Η Ελένη, ντυμένη casual, δείχνει σε όλους ότι πίσω από το λαμπερό προφίλ της κρύβεται μια γυναίκα που δίνει τον απόλυτο εαυτό της τόσο στη δουλειά όσο και στην οικογένεια.

Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του

Οι θαυμαστές της δεν άργησαν να γεμίσουν τα σχόλια με λόγια αγάπης, υποστήριξης και αστεϊσμούς, αναφέροντας πως «όλες οι μαμάδες έτσι κοιμούνται όπου βρουν». Το βίντεο επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η Ελένη Φουρέιρα έχει επιλέξει να δείχνει την αληθινή πλευρά της ζωής της και όχι μόνο τα glam κομμάτια.

Όσο για τον Ερμή, η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί ότι είναι ένα πολύ ζωηρό και χαρούμενο παιδί, ενώ ο Αλμπέρτο Μποτία, παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, φροντίζει να είναι ενεργό κομμάτι της καθημερινότητάς του. Το ζευγάρι, που διατηρεί low profile, φαίνεται πως έχει βρει ένα αρμονικό μοντέλο συνύπαρξης, με βασικό άξονα τη σταθερότητα και την αγάπη γύρω από τον μικρό τους γιο.

Με νέα μουσική, live εμφανίσεις, αλλά και στιγμές αγάπης στο σπίτι, η Ελένη Φουρέιρα δείχνει πως όχι μόνο τα προλαβαίνει όλα, αλλά τα κάνει και με την πιο αληθινή, ανθρώπινη διάθεση. Και όπως φαίνεται από το viral βίντεό της… ακόμη κι αν αποκοιμιέται στο στούντιο, το κάνει με χαμόγελο!
