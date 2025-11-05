Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του

Φουρέιρα: Τι δήλωσε για τις συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision στο Breakfast@Star

Στο κέντρο της Γλυφάδας έκαναν τη βόλτα τους η Ελένη Φουρέιρα με τον 2,5 ετών γιο της, Ερμή και τον καλό φίλο της performer και νονό του μικρού, Πέτρο Τσαπαρδώνη.

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Οι τρεις τους απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό του περιοδικού ΟΚ! κατά την έξοδό τους από κεντρικό parking της Γλυφάδας, πριν λίγες μέρες. «Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν σε κατάστημα παιδικών παιχνιδιών», είπε πηγή στο περιοδικό.

Η 38χρονη pop τραγουδίστρια πρόσφατα παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της, Hybrid, σε listening party που διοργανώθηκε στο Lohan Nightclub.

Tην ίδια βραδιά, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε για τον γιο της: «Μιλάει, τα λέει όλα και τα λέει με έναν υπέροχο και πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει κι αυτό το πράγμα θα σταματήσει κι έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι».

«Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “σε αγαπώ μαμά”», περιέγραψε η Ελένη Φουρέιρα, αν και η πρώτη λέξη του μικρού Ερμή ήταν «μπαμπά».

Ο Ερμής, καρπός του έρωτα της Ελένης Φουρέιρα με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Αλμπέρτο Μποτία, θα γίνει 3 ετών στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

To ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους στην Καθολική Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στη Βούλα, στις 8 Ιουνίου 2024, με νονούς την αδελφή της Ιωάννα Φουρέιρα, τον personal assistant και καλός φίλος της Βασίλη Σιμσιρίκη και τον επίσης καλό της φίλος, Πέτρο Τσαπαρδώνη.