Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του

O Πέτρος Τσαπαρδώνης είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που βάφτισαν τον Ερμή

05.11.25 , 14:43 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στη Γλυφάδα με τον γιο της Ερμή και τον νονό του
Στο κέντρο της Γλυφάδας έκαναν τη βόλτα τους η Ελένη Φουρέιρα με τον 2,5 ετών γιο της, Ερμή και τον καλό φίλο της performer και νονό του μικρού, Πέτρο Τσαπαρδώνη

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Οι τρεις τους απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό του περιοδικού ΟΚ! κατά την έξοδό τους από κεντρικό parking της Γλυφάδας, πριν λίγες μέρες. «Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν σε κατάστημα παιδικών παιχνιδιών», είπε πηγή στο περιοδικό. 

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Η 38χρονη pop τραγουδίστρια πρόσφατα παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της, Hybrid, σε listening party που διοργανώθηκε στο Lohan Nightclub. 

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Ελένη Φουρέιρα με τον μικρό Ερμή και τον νονό του γιου της, Πέτρο Τσαπαρδώνη/ περιοδικό ΟΚ!

Tην ίδια βραδιά, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε για τον γιο της: «Μιλάει, τα λέει όλα και τα λέει με έναν υπέροχο και πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει κι αυτό το πράγμα θα σταματήσει κι έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι».

Η Ελένη Φουρέιρα γιόρτασε το νέο της album «Hybrid» με λαμπερό πάρτι

«Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “σε αγαπώ μαμά”», περιέγραψε η Ελένη Φουρέιρα, αν και η πρώτη λέξη του μικρού Ερμή ήταν «μπαμπά».

Ο Ερμής, καρπός του έρωτα της Ελένης Φουρέιρα με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Αλμπέρτο Μποτία, θα γίνει 3 ετών στις 7 Φεβρουαρίου 2026. 

To ζευγάρι βάφτισε τον γιο τους στην Καθολική Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στη Βούλα, στις 8 Ιουνίου 2024, με νονούς την αδελφή της Ιωάννα Φουρέιρα, τον personal assistant και καλός φίλος της Βασίλη Σιμσιρίκη και τον επίσης καλό της φίλος, Πέτρο Τσαπαρδώνη.

