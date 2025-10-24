Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Hybrid» και το γιόρτασε με ένα λαμπερό listening party στο «Lohan», όπου και θα εμφανίζεται φέτος τον χειμώνα. Το βράδυ της Πέμπτης 23/11, η κορυφαία pop star ανέβηκε στα decks και με πολύ κέφι και συγκίνηση αποκάλυψε τα 13 νέα τραγούδια της.

Λίγο πριν την έναρξη της βραδιάς η Ελένη Φουρέιρα έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν εκεί και μίλησε για τον γιο της, αλλά και για την καθημερινότητά τους.

«Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όσους ανθρώπους με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια, την οικογένειά μου και τον γιο μου. Είμαι εντελώς διαφορετική στο σπίτι με τον γιο μου και εντελώς διαφορετική στη δουλειά μου», είπε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

«Πολλές φορές ακούω ''μπράβο'' επειδή είμαι με το παιδί, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να κάτσουν σπίτι και να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα ''μπράβο'' σε αυτές τις γυναίκες», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Ο σύζυγός μου δεν είναι εδώ σήμερα, είναι σπίτι με το παιδί. Ο γιος μου έχει ξεκινήσει να μιλάει, τα λέει όλα και τα λέει με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και αυτό το πράγμα θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι. Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά σε αγαπώ μαμά. Η πρώτη λέξη που είπε ήταν η λέξη μπαμπάς και μετά από καιρό είπε και μαμά. Νόμιζα ότι κάτι κάνω λάθος, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά,», συμπλήρωσε η Ελένη Φουρέιρα.

Ελένη Φουρέιρα: Ο λόγος που έλειπε ο Αλμπέρτο Μποτία από το πάρτι της

Ο μικρός Ερμής, καρπός του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία, είναι πια δυόμιση ετών. Τον Φεβρουάριο του 2026 θα κλείσει τα τρία του χρόνια και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της Ελένης Φουρέιρα.